El PSOE canario se planta: "El Estatuto no pone que Canarias tenga voto en Aena"

El PSOE canario cierra filas en torno a su líder y ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Sebastián Franquis, elevó este martes el tono político al cuestionar abiertamente la estrategia del Gobierno que preside Fernando Clavijo en su relación con Aena, acusando al Ejecutivo autonómico de "retorcer el Estatuto de Autonomía" para sostener posiciones que, a su juicio, "no se corresponden con la realidad jurídica".

Franquis fue tajante: "El Estatuto no dice que Canarias pueda tener voz y voto ni participar en el Consejo de Administración de Aena". En este sentido, reprochó al Gobierno regional que esté generando expectativas que no tienen encaje legal, lo que, en su opinión, "solo conduce a la frustración y al enfrentamiento institucional".

El dirigente socialista insistió en que el debate no debe centrarse en "inventar competencias inexistentes", sino en "mejorar y profundizar las relaciones con Aena dentro del marco que sí establece el Estatuto". Para Franquis, la prioridad pasa por reforzar los mecanismos de colaboración y diálogo con el gestor aeroportuario estatal, en lugar de abrir un conflicto político "estéril".

El portavoz parlamentario del PSOE Sebastián Franquis en el patrio del Parlamento. / Miguel Barreto / Efe

Bronca permanente

"El problema es que seguimos instalados en la bronca permanente", afirmó, al tiempo que acusó a CC de anteponer su programa electoral al contenido real del Estatuto de Autonomía. "No se puede gobernar desde el eslogan ni desde promesas que no tienen respaldo normativo. Hay que decir sí a lo que dice el Estatuto y no a lo que dice el programa electoral de Coalición Canaria", subrayó.

Franquis defendió que el marco estatutario actual ya ofrece herramientas suficientes para defender los intereses del Archipiélago en materia aeroportuaria, siempre que se utilicen "con rigor, lealtad institucional y voluntad de acuerdo".

Cooperación y respeto

En este contexto, el portavoz socialista advirtió de que alimentar un discurso de confrontación con el Estado y con Aena "no mejora la conectividad ni la gestión de los aeropuertos canarios", y reiteró que la vía eficaz pasa por "la cooperación y el respeto al marco legal vigente".

La polémica sobre la participación de Canarias en la gestión aeroportuaria ha reabierto en las últimas semanas el debate político en las Islas, con posiciones enfrentadas entre el Gobierno autonómico y la oposición sobre el alcance real del Estatuto y las posibilidades de cogobernanza en una infraestructura considerada estratégica para el Archipiélago.

NC quiere voz y voto

El otro partido de izquierdas en la oposición, NC-Bc, tiene una postura totalmente contraria a los socialistas e insisten en que no hay razones válidas para mantener el actual modelo de exclusión.

El líder de los ‘canaristas’ y portavoz parlamentario, Luis Campos, reclama presencia efectiva de Canarias en las decisiones estratégicas, en la planificación de inversiones y en la gobernanza de AENA, cuyo 51% del capital sigue siendo de titularidad pública.

A su juicio, pocas cuestiones afectan tanto al día a día de la ciudadanía canaria como el transporte aéreo, de ahí que reclamara que las Islas tengan, por fin, "voz y voto" en una competencia que considera clave para su futuro.

El portavoz de NC, Luis Campos, durante una intervención en el Parlamento. / Manuel Barreto / Efe

Intolerable

Para Campos, que el Estado mantenga bloqueada la cogestión de los aeropuertos canarios, una competencia que sí considera que está reconocida en el Estatuto, es "intolerable" en un territorio como Canarias, donde el transporte aéreo no es una opción, sino una necesidad estructural para la movilidad, la cohesión entre islas y el desarrollo económico.

Campos acusó a Moncloa de ignorar de forma reiterada la realidad del Archipiélago, al tiempo que exigió un avance «definitivo» hacia un autogobierno efectivo en unas infraestructuras que calificó de "vitales" para la conectividad de la población canaria.