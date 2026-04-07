La sanidad canaria planea fichar al exdirector de San Juan de Dios para dirigir la Atención Primaria en Tenerife

La Consejería de Sanidad canaria está valorando la incorporación del exdirector nacional de San Juan de Dios, Juan José Afonso, en la gerencia de la Atención Primaria de Tenerife. Afonso, nacido en La Palma, regresaría así a Canarias tras cuatro años al mando de los centros asociados a la Orden hospitalaria.

Preguntada por EL DÍA, fuentes oficiales de Sanidad afirman que es "uno de los nombres que se barajan" aunque, sin concretar otros candidatos e insiste en que el nombramiento aún no se ha oficializado.

Afonso vendría a sustituir a Jesús Domingo Delgado Santana, que a mediados de marzo presentó su cese a petición propia tras tres años ostentando este puesto de gestión. Delgado se convirtió así en el séptimo cargo que ha dimitido en esta legislatura.

Mientras se oficializa la sustitución, quien está el cargo de manera temporal ha sido la hasta ahora era la Directora de Gestión, Victoria Eugenia Llanera.

Dos décadas en la Orden

Juan José Afonso ha ostentado el cargo de director general de los centros de la Provincia de San Juan de Dios España desde julio de 2021. Aún en plena pandemia, llegó a la Orden Hospitalaria para consolidar el proceso de "fusión, cohesión e interrelación" de los 75 centros que conformaban la Provincia, de los que cuatro se encuentran en Canarias.

Así lo afirmó en una entrevista, en la que también mostraba tener muy claro sus competencias durante esa etapa: modernizar los centros asociados a San Juan de Dios para adaptarlos a los requerimientos sociales modernos. Entre ellos, Afonso destacaba en una reciente entrevista a la Plataforma de ONG de Acción Social la necesidad de adaptar estos centros "al empuje vertiginoso de las tecnologías digitales como la Inteligencia Artificial, con los hábitos de vida en ciudades cada vez más densamente pobladas, donde el sedentarismo y la contaminación son un problema serio, y con las transformaciones de la industria alimentaria y el incremento de la obesidad en colectivos que sufren inseguridad económica".

A lo largo de los casi 20 años en la Orden ha ostentado diversos cargos de dirección, incluida la Dirección General de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios entre 2000 y 2005. Previamente, también fue cirujano general del Hospital Universitario de Canarias durante 18 años, entre 1989 y 2000, y durante un corto periodo de tiempo, se convirtió en gerente del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria. En concreto, entre 2005 y 2007.

El pasado mes de marzo abandonó la Orden Hospitalaria San Juan de Dios, siendo sustituido por el doctor Josep Pifarré Paredero, hasta ahora director asistencial corporativo de la institución. Su marcha ha sido aprovechada por la Consejería de Sanidad para ofertarle este puesto que ha quedado vacío en las Islas.

Terremoto de dimisiones

Desde que comenzó la legislatura, la Consejería de Sanidad ha registrado más de siete ceses o dimisiones, la mayoría "a petición propia". La primera ocurrió en a finales de 2024 con la dimisión de la polémica Gemma Torres, hasta entonces directora del Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia (ICHH). También en el banco de sangre se produjo otra de las dimisiones, la de Iván Santiago Falcón, que dimitió tras apenas diez meses en el cargo y una gestión emborronada por la grave crisis laboral y social que atravesaba la entidad tras su integración en el SCS.

La tercera de las dimisiones fue la del director del SCS, Carlos Gustavo Díaz, el verano pasado. Una dimisión que se suplió con Adasat Goya, hasta entonces gerente del Hospital Universitario de Canarias y que obligó a cambiar varias piezas del tablero sanitario tinerfeño, incluyendo dos gerencias de los hospitales.

De hecho, además de los cambios provocados por la promoción de Goya hacia la dirección del SCS, el terremoto también afectó a Roberto Gómez Pescoso, hasta entonces gerente del Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria, quien estuvo al frente de la dirección durante dos años.

En este tiempo también han dimitido los directores de enfermería y gestión del HUC, la directora de enfermería del Hospital de La Candelaria y los directores de área de Lanzarote y Fuerteventura.