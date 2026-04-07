Tirados en el Aeropuerto de Gran Canaria por Vueling: "Me gasté dos mil euros por Mbappé y al final lo veré por la tele"

Más billetes que plazas y el teléfono de la desesperanza. El cabreo de los tirados por Vueling en el Aeropuerto de Gran Canaria. Un Bernabéu que tendrá que esperar y un cate en la Universidad de Palermo por incomparecencia. Los 'quemados' de la terminal.

El VLG-5415, que despegó a las 2.30 y aterrizó a las 6.20 horario peninsular en el Adolfo Suárez, se dejó atrás a 20 pasajeros que no pudieron realizar el 'check-in' tras abonar el pasaje. Billetes para ninguna parte. La compañía de bajo coste encomendó a los afectados a ponerse en contacto con la línea de atención al cliente, que estuvo fuera de servicio.

El grupo de pasajeros afectados por el vuelo de la compañía Vueling a Madrid. / LA PROVINCIA / DLP

Borja Morales Vega Moya abonó unos 80 euros por el billete para llegar a Madrid. Se había sacado las tres entradas para el pulso de esta noche contra el Bayern Múnich en el Bernabéu.

"Tiene que añadirle el apartamento reservado, lo que deja un total de dos mil euros. Exigimos una solución y la esperanza fue inútil en ese intento de reubicarnos en otro vuelo. Es una estafa en toda regla, hay entre 20 y 30 pasajeros afectados. Abonas el billete de unos 88 euros y te dan el código de reserva, pero ni rastro del 'check in' ni la facturación. Es como si no tuvieses el billete (...) La solución es esperar a las 8.00 horas y seguir llamando...Se caen las líneas, no te dan ni una solución. Tienen tus datos, apareces, pero apareces sin asiento".

Este seguidor de Moya del club merengue estaba acompañado por un amigo y su cuñado. Lo de ver a Mbappé tendrá que ser por la tele. "Lo quería ver en directo pero me quedé con las ganas".

Cristian Quintana Pérez señala el rótulo de su vuelo a Madrid. / LA PROVINCIA / DLP

Cate o reclamación

Cristian Quintana Pérez cursa Turismo en la UNIPA (Universidad de Estudios de Palermo). Su pupitre estará vacío. "Tenía el examen a las 8.00 horas de la mañana pero he perdido los dos aviones. El Gran Canaria-Madrid y el enlace con Palermo de Ryanair", realza este estudiante de Erasmus, que lucha contra un cero en la asignatura Ciencias de la Finanzas.

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Tendrá que reclamar y pedir el VAR si fuese preciso. Es el cateado por Vueling. "Ya veremos lo que pasa, estamos ante un caso de política de overbooking y lo he estudiado en clases. Les sale más rentable venderte cierto número de billetes y asegurarse llenar el avión. Venden 120 de 100 y les sale rentable a pesar de la indemnización. Te llenan el avión y es política de muchos aerolíneas. Hice el 'check-in' y me salió ocupado. Me empezaron a colgar y se fue todo al garete. Presentaré la reclamación y tendré que mandar un correo a mi universidad y a mi coordinador. Estoy de Erasmus y no puedo ir a septiembre, en julio acaba todo".