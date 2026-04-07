Consecuencia en Canarias por la guerra en Irán
El vicepresidente Cuerpo ignora en el Senado las propuestas específicas anticrisis de ASG para Canarias
Fabián Chinea (ASG) plantea relajar la regla de gasto, actualizar las ayudas al transporte y reforzar el Posei
Canarias volvió a quedarse este martes sin respuestas concretas en el Senado. El vicepresidente primero del Gobierno, Carlos Cuerpo, hizo caso omiso a las propuestas defendidas por el senador gomero Fabián Chinea (ASG), que reclamó medidas específicas para proteger al Archipiélago ante su fragilidad estructural, su lejanía y el encarecimiento de costes que castiga a familias, autónomos y empresas.
Lejos de entrar al fondo de las iniciativas planteadas por el representante gomero, Cuerpo optó por una intervención genérica, sin calendario, sin compromisos cerrados y sin asumir ninguna de las demandas formuladas desde Canarias. El resultado fue un nuevo choque entre la realidad insular y la respuesta de un Gobierno central que vuelve a mirar hacia otro lado cuando se le exigen soluciones adaptadas a las singularidades del Archipiélago.
"Hace escasamente una semana el Gobierno de España y el Gobierno de Canarias han alcanzado un acuerdo para que el Estado financie, vía compensación, medidas complementarias que, en este caso, el Ejecutivo canario puede activar de forma específica en su ámbito competencial para paliar los efectos de esta guerra en Oriente Medio", explicó.
Impacto más profundo
Chinea puso sobre la mesa la necesidad de activar decisiones concretas para que Canarias no siga pagando un sobrecoste permanente por su condición ultraperiférica. El senador de ASG insistió en que las Islas no pueden seguir esperando mientras Madrid aplaza decretos, retrasa reformas y administra promesas sin traducción política ni presupuestaria. Su planteamiento enlaza con la línea que ha venido sosteniendo en la Cámara Alta: cumplimiento efectivo de la agenda canaria, mayor flexibilidad para el uso de recursos propios y respuestas singulares para un territorio que no puede medirse con la misma vara que la Península.
"El impacto de las tensiones energéticas no es el mismo en Canarias que en el resto del país. Aquí es más rápido, profundo y duradero", subrayó el senador gomero,
Pero frente a esa batería de propuestas, la contestación de Cuerpo no despejó ninguna incógnita. Ni plazos, ni garantías, ni decisiones.
Solo una respuesta política desdibujada: "El Gobierno ha reaccionado con premura, con rigor y sensibilidad ante los efectos de esta guerra que todos sabemos y todos definimos como ilegal y unilateral, haciéndolo con sensibilidad también hacia los territorios con necesidades particulares, como es el caso de las Canarias".
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