El viento y las lluvias marcarán la jornada del miércoles en Canarias, según la predicción de la Aemet
Las islas de mayor relieve registrarán cielos cubiertos con lluvias débiles o moderadas, mientras que en el resto del Archipiélago se esperan intervalos nubosos y temperaturas con pocos cambios
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha pronosticado para este miércoles en Canarias intervalos nubosos en general, una baja probabilidad de lluvias débiles, temperaturas en ligero descenso y viento moderado del norte con intervalos de fuerte, que girará a noroeste por la tarde.
Al norte de las islas de mayor relieve predominarán los cielos nubosos o cubiertos, con lluvias débiles o localmente moderadas de carácter ocasional, que no se descartan en medianías del sur por la tarde y en las islas más orientales a últimas horas.
Las temperaturas mínimas sufrirán pocos cambios, salvo en medianías y cumbres, donde habrá ligeros descensos. Las máximas se mantendrán sin cambios o bajarán ligeramente en las islas más occidentales y, en el resto del archipiélago, descenderán de forma ligera a moderada, con mayor incidencia en el interior y en zonas altas.
Además, se esperan heladas en general débiles en las cumbres centrales de Tenerife y no se descartan rachas localmente muy fuertes en vertientes este y oeste de las islas montañosas durante la madrugada y en cumbres a partir de la tarde.
En cuanto a las condiciones del mar, se prevé viento del norte de fuerza 3 a 5, salvo en las aguas costeras de La Palma, donde será del norte o noreste de fuerza 5 o 6, ocasionalmente 7 al sur. Habrá fuerte marejada o marejada y mar de fondo del noroeste de 2 metros, que aumentará desde la tarde a entre 3 y 4 metros.
Además, la Aemet prevé aguaceros al norte hasta la tarde, con regular o mala en La Palma, Tenerife y La Gomera, informa Efe.
Estas son las predicciones por islas para este miércoles:
LANZAROTE
Nuboso tendiendo a intervalos durante las horas centrales. Baja probabilidad de lluvias débiles y dispersas a últimas horas. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso. Máximas en moderado descenso. Viento moderado del norte, que girará a noroeste al mediodía, con intervalos de fuerte en zonas de interior.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):
Arrecife 15 21
FUERTEVENTURA
Nuboso que tenderá a intervalos durante las horas centrales. Baja probabilidad de lluvias débiles y dispersas en el norte y vertiente oeste a últimas horas. Temperaturas mínimas con pocos cambios o ligero descenso. Máximas en moderado descenso, más acusado en la vertiente este. Viento moderado del norte, que girará a noroeste a partir del mediodía, con intervalos de fuerte en Jandía de madrugada y en zonas de interior por la tarde.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):
Puerto del Rosario 16 20
GRAN CANARIA
Predominio de cielos nubosos o cubiertos en el norte, con lluvias ocasionales y débiles. En el resto, intervalos nubosos, sin descartar alguna precipitación ocasional en medianías del sur por la tarde. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso; las máximas en descenso, que podrá ser notable en cumbres. Viento moderado con intervalos de fuerte del norte, que girará a noroeste por la tarde. No se descartan rachas puntualmente muy fuertes en vertientes este y oeste, y en cumbres a partir de la tarde.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):
Las Palmas de Gran Canaria 16 19
TENERIFE
Predominio de los cielos nubosos o cubiertos en el norte e interior, con lluvias ocasionales, débiles o localmente moderadas. En el resto, intervalos nubosos, sin descartar alguna precipitación ocasional en medianías del sur por la tarde. Temperaturas mínimas en ligero descenso; las máximas en descenso que podrá ser notable localmente en zonas de interior. Heladas débiles en la zona del Teide. Viento moderado con intervalos de fuerte del norte, que girará a noroeste por la tarde. No se descartan rachas puntualmente muy fuertes en la Dorsal, medianías del nordeste y en el extremo noroeste, así como cumbres centrales a últimas horas.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):
Santa Cruz de Tenerife 16 20
LA GOMERA
Intervalos nubosos con predominio de los cielos nubosos o cubiertos en el norte e interior con lluvias ocasionales, débiles o localmente moderadas, sin descartarlas en medianías del sur por la tarde. Temperaturas mínimas sin cambios; las máximas en ligero descenso, más acusado en el interior. Viento moderado con intervalos de fuerte de componente norte. No se descartan rachas puntualmente muy fuertes en vertientes este y oeste, así como en cumbres y en medianías orientadas al sur por la noche.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):
San Sebastián de La Gomera 16 21
LA PALMA
Intervalos nubosos en general, con predominio de los cielos nubosos o cubiertos en el norte e interior con lluvias ocasionales, débiles a moderadas, sin descartarlas en medianías del suroeste y sureste por la tarde. Temperaturas con pocos cambios, salvo ligeros descensos en zonas altas. Viento moderado con intervalos de fuerte de componente norte, que girará a noroeste por la tarde. No se descartan rachas puntualmente muy fuertes en extremos noroeste y este así como en altas cumbres a partir de la tarde.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):
Santa Cruz de La Palma 13 18
EL HIERRO
Intervalos nubosos en general, con predominio de los cielos nubosos o cubiertos en el norte e interior con lluvias ocasionales, débiles o localmente moderadas, sin descartarlas en medianías del sur por la tarde. Temperaturas mínimas con pocos cambios; las máximas en ligero descenso, más acusado en zonas altas. Viento moderado con intervalos de fuerte del nordeste, que girará a norte por la tarde. No se descartan rachas puntualmente muy fuertes en medianías y zonas altas, así como en el extremo oeste.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):
Valverde 13 16
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