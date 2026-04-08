El papa León XIV pernoctará en Tenerife y no en Gran Canaria durante su visita a España en junio

Cambio de última hora cuando quedan dos meses para la visita del papa a España, prevista del 6 al 12 de junio: León XIV pernoctará del jueves 11 al viernes 12 en la sede episcopal de La Laguna y no en Las Palmas de Gran Canaria, como se había anunciado inicialmente. La modificación obedece a la necesidad de cuadrar la estancia en Tenerife.

Según la ‘penúltima’ modificación y a falta de que se haga oficial la agenda a final de este mes de abril, el papa dormirá en la capital religiosa de la Diócesis Nivariense, como informó el digital La Laguna Ahora, para, a las nueve de la mañana del viernes 12 de junio, salir desde el Obispado por la calle San Agustín rumbo a Viana y desde ahí a la plaza del Cristo, donde está previsto un encuentro con mil migrantes, así como la visita al Santuario.

El recorrido por Viana se sopesa que lo realice a pie o en un coche de pequeñas dimensiones.

Encuentro con migrantes y recorrido institucional

Desde la plaza del Cristo, León XIV se trasladará hasta el centro de acogida de migrantes de Las Raíces y, a su término, partirá en coche por la autopista para llegar a la avenida La Salle. Precisamente en el colegio La Salle-San Ildefonso se procederá al cambio de vehículo y desde este centro León XIV recorrerá en papamóvil el puente Galcerán, plaza Militar, plaza de Weyler, Méndez Núñez, El Pilar, Villalba Hervás, Alameda del Duque de Santa Elena y avenida Marítima hasta llegar al puerto de Santa Cruz de Tenerife.

A partir de las doce del mediodía está previsto que León XIV presida la eucaristía de acción de gracias por su visita a España, en la que se prevé la presencia tanto de los Reyes de España como del presidente del Gobierno. La ceremonia se contempla que tenga una duración de noventa minutos para, a su término, reservar media hora que permita saludar el papa a los 50.000 asistentes antes de trasladarse en coche rumbo al aeropuerto de Los Rodeos, para regresar al Vaticano.

Las modificaciones realizadas en las últimas horas en la agenda del papa dan mayor calado al compromiso social de la Iglesia, con dos encuentros en Tenerife con migrantes: uno en la plaza del Cristo y otro en Las Raíces, lo que viene a paliar de alguna manera el desconsuelo de quienes recuerdan que el verdadero origen de este viaje era el deseo de su antecesor, Francisco, por rezar ante cayucos en La Restinga, en la isla de El Hierro, donde precisamente hace menos de 48 horas llegaron 169 personas al puerto de La Estaca.

Agenda del viaje a España

Según la agenda adelantada por la revista Vida Nueva, el papa tiene previsto iniciar su visita a España el día 6 de junio con una recepción en el aeropuerto Adolfo Suárez, para continuar con un acto institucional en el Palacio Real. Desde ahí, visita al barrio de Carabanchel para conocer el proyecto CEDIA, dedicado a la acogida y reinserción de personas sin hogar. Esa misma tarde está prevista una vigilia con jóvenes en el Paseo de la Castellana.

El domingo 7 de junio presidirá la eucaristía del Corpus Christi en la plaza de Cibeles, seguida de la procesión tradicional, y por la tarde mantendrá un encuentro con el mundo de la cultura en Movistar Arena.

El lunes 8 de junio, León XIV se convertirá en el primer papa que pronunciará un discurso en el Congreso de los Diputados, en sesión conjunta de las Cortes españolas, antes de acudir a la Conferencia Episcopal Española. Por la tarde visitará la catedral de la Almudena y cerrará la jornada en el estadio Santiago Bernabéu.

El miércoles 10 de junio visitará Montserrat, donde rezará ante La Moreneta, y posteriormente celebrará una eucaristía pontifical en la Basílica de la Sagrada Familia, donde bendecirá la nueva torre de Jesús, que convierte la obra de Antonio Gaudí en el templo más alto del planeta.

De Gran Canaria a Tenerife

El jueves 11 de junio viajará desde Barcelona a Gran Canaria. Del aeropuerto de Gando se trasladará al puerto de Arguineguín, en el municipio de Mogán, conocido como el “muelle de la vergüenza” durante la crisis migratoria de 2020.

Posteriormente acudirá a la catedral de Santa Ana, en Las Palmas de Gran Canaria, para reunirse con el obispo José Mazuelos, el auxiliar Cristóbal Déniz y representantes pastorales, además de organizaciones humanitarias, antes de celebrar una misa en el estadio de Gran Canaria, según el documento al que tuvo acceso la revista Vida Nueva.

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Ya en la tarde del jueves 11 se producirá el cambio definitivo: el papa se trasladará a Tenerife para pernoctar en el Obispado de la Diócesis Nivariense y, desde ahí, desarrollar los encuentros con migrantes y la posterior eucaristía en un viaje que quedará para la posteridad, al tratarse de la primera visita de un papa a Canarias.