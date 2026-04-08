Canarias, a la cabeza… pero por lo difícil: Las Palmas es el peor lugar de España para sacarse el carné a la primera

Hay lugares donde sacarse el carné de conducir es un trámite… y otros donde se convierte en una auténtica carrera de fondo. En 2025, Canarias se posiciona como uno de los territorios más exigentes de España, con un dato que llama especialmente la atención: Las Palmas es la provincia donde más cuesta aprobar a la primera.

No es una percepción. Lo confirma un estudio reciente de la plataforma Carwow, que analiza los resultados de miles de aspirantes en todo el país. Y la conclusión es clara: en el archipiélago, sacarse el carné requiere más intentos que en casi cualquier otra parte de España.

Las Palmas: el punto más difícil del mapa

El dato más contundente se encuentra en Las Palmas de Gran Canaria, que encabeza el ranking nacional por la cola:

40,69% aprueba el examen teórico a la primera

37,19% supera el práctico en el primer intento

38,94% de media total

En otras palabras: menos de cuatro de cada diez alumnos logran sacarse el carné sin repetir.

La cifra no solo está por debajo de la media nacional, sino que marca el peor registro de toda España. Un resultado que convierte a esta provincia en el entorno más exigente para los futuros conductores.

Canarias: un entorno más duro de lo habitual

El caso de Las Palmas no es aislado. El estudio deja entrever que aprobar en Canarias, en general, es más complicado que en la mayoría del país.

Las autoescuelas creen que conducir con 17 años bajo supervisión es una "herramienta eficaz" para reducir accidentes / La Provincia

Las razones no se detallan en el informe, pero el contexto invita a pensar en varios factores:

Entornos urbanos más complejos en determinadas zonas

Alta presión de tráfico en áreas turísticas

Examinadores con criterios exigentes

Mayor densidad de aspirantes en determinados momentos

Sea cual sea la combinación, el resultado es evidente: las tasas de aprobado están claramente por debajo de la media estatal.

Una tendencia que preocupa

Los datos no solo reflejan una dificultad puntual, sino una evolución negativa en el tiempo.

La tasa de aprobados del examen teórico ha caído un 19,09% en la última década

El práctico mejora ligeramente, pero sigue siendo exigente

Esto dibuja un escenario en el que cada vez es más habitual tener que repetir, especialmente en territorios como Canarias.

La media en España: aprobar tampoco es fácil

Aunque Canarias destaca por su dificultad, lo cierto es que sacarse el carné en España nunca ha sido sencillo.

A nivel nacional:

51,48% aprueba el examen teórico a la primera

50,90% supera el práctico sin repetir

Es decir, solo uno de cada dos aspirantes lo consigue en el primer intento.

Maletas arracimadas en el hall de la Autoescuela San Cristóbal, famosa por que te puedes sacar el carné en / JOSÉ LUIS ROCA

Además, los datos revelan un patrón claro:

36,99% aprueba el teórico tras repetir

54,06% logra el práctico después de suspender al menos una vez

La conclusión es directa: la mayoría necesita más de una oportunidad.

No es solo Canarias: otras provincias también suspenden

Aunque Las Palmas lidera el ranking de dificultad, hay otras provincias donde aprobar tampoco resulta sencillo:

Islas Baleares: 41,85%

41,85% Huelva: 44,51%

44,51% Almería: 44,94%

44,94% Segovia: 45,20%

Todas ellas se sitúan por debajo de la media nacional, confirmando que no todas las provincias ofrecen las mismas probabilidades de éxito.

Donde aprobar es (mucho) más fácil

En el lado opuesto, hay zonas donde sacarse el carné a la primera es bastante más probable:

Soria: 60,70%

60,70% Badajoz: 58,34%

58,34% Albacete: 58,03%

58,03% Ávila: 57,45%

57,45% Castellón: 56,42%

Aquí, las cifras cambian radicalmente: más de la mitad de los alumnos aprueba sin repetir, muy lejos de lo que ocurre en Canarias.

¿Qué significa realmente este ranking?

Más allá del titular, los datos reflejan una realidad importante: el lugar donde te examinas sí influye.

No se trata solo de estudiar o conducir bien. Factores como el entorno urbano, la presión del tráfico o incluso la disponibilidad de citas pueden marcar la diferencia entre aprobar o tener que volver a intentarlo.

Y en ese mapa desigual, Canarias —y especialmente Las Palmas— aparece como uno de los mayores retos para los futuros conductores en España.