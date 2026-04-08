Daniela Garsal aterriza en Canarias Tiene el Flow tras su colaboración con Cruz Cafuné

Canarias Tiene el Flow ha confirmado la incorporación de Daniela Garsal a su cartel para la cita del próximo 14 de mayo en la sala La Riviera de Madrid, en lo que se presenta como el primer evento que reunirá en la capital de España a varios de los nombres más destacados de la escena musical canaria actual.

La cantante, una de las voces emergentes con mayor proyección del panorama urbano, llega a esta cita tras publicar un nuevo tema junto a Cruz Cafuné, uno de los grandes referentes del género en España. Su presencia refuerza un cartel que ya contaba con artistas como La Pantera, Juseph, Don Patricio, Sara Socas, Ventura y Julia Rodríguez, representantes del dinamismo y la diversidad de la música hecha en Canarias para una nueva generación de seguidores.

El evento contará además con la conducción de Eloísa González y del majorero Karin Herrero, una de las voces más reconocibles de la radio musical nacional. Con una larga trayectoria ligada a las principales cadenas del país, Herrero se ha consolidado como un prescriptor destacado dentro de la industria y como un comunicador con gran conexión con el público joven.

La propuesta irá más allá del concierto. En el recinto estará presente la firma de ropa urbana Fleje de Flow, vinculada al músico, productor y DJ Saot ST, con un puesto de venta que refuerza la dimensión cultural y estética del movimiento urbano surgido en las islas.

La organización subraya además el impulso que está ganando el festival en redes sociales, donde se han sumado como creadores de contenido y embajadores varios perfiles canarios ligados a la música urbana y la cultura, entre ellos Toni Moret, Nadia Yedra, Rose Mary y Carlos Bethencourt. Su participación busca ampliar la difusión del proyecto y reforzar su conexión con las nuevas audiencias.

La artista revelación, que acaba de estrenar un tema en colaboración con Cruz Cafuné, se suma a La Pantera, Juseph, Don Patricio, Sara Socas, Ventura y Julia Rodríguez / LP/DLP

Sobre el evento

Canarias Tiene el Flow se celebrará en La Riviera, uno de los espacios de conciertos más emblemáticos de Madrid, con apertura de puertas a las 19.00 horas del jueves 14 de mayo. El evento aspira a consolidarse como una plataforma estable para dar visibilidad a los artistas canarios y conectar su propuesta con el público madrileño y nacional, en una nueva ventana para seguir expandiendo la influencia de la escena musical de las islas.

Las entradas ya están a la venta en entradas.com y en la web de chachochacholive.com. El evento cuenta con el patrocinio del Gobierno de Canarias, junto a Binter, Cajasiete, Clipper, CanariasPlay de RTVC y Arehucas, además de la colaboración de La Casa de Canarias en Madrid.