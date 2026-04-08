El dato como palanca: Gran Canaria acoge el Data Management Summit con foco en el valor oculto de la información

Gran Canaria acogerá mañana una nueva edición del Data Management Summit (DMS), un encuentro especializado en gestión del dato que reunirá en Infecar a perfiles técnicos, directivos y responsables de tecnología para abordar algunos de los retos más actuales del sector. Lejos de plantearse como un congreso tecnológico al uso, el evento pone el foco en el intercambio de conocimiento y en problemas reales que afectan a empresas e instituciones.

No es la primera vez que el DMS aterriza en la Isla. «Nosotros ya hicimos hace dos años, siempre en el mismo lugar, el Data Management Summit Gran Canaria», explica Michele Iurillo, fundador del evento, experto en datos y CEO de Synergo!. Tras una edición en Tenerife el pasado año, el encuentro regresa a Gran Canaria impulsado, según señala, por «muchas inquietudes sobre el tema de los datos» y por el respaldo institucional local.

Ecosistema del dato

Desde su experiencia internacional, Iurillo sitúa a Canarias en una posición destacada dentro del ecosistema del dato. «El grado de madurez de Gran Canaria, del Archipiélago en general, es muy alto», afirma, tras comparar la realidad de las Islas con la de otros territorios europeos.

El formato del DMS es una de sus principales señas de identidad. Se trata de un evento por invitación en el que se seleccionan perfiles técnicos vinculados a la gestión del dato. «Es un evento técnico, no es un evento de marketing, nadie viene a vender nada, sino lo que hacemos es generar cultura alrededor de la gestión del dato», subraya.

Esa filosofía se traduce en dinámicas participativas y grupos de trabajo en los que los asistentes forman parte activa del proceso. «El espectador no es pasivo», apunta Iurillo. «Lo importante es que la gente salga de ahí sabiendo más de cuando ha entrado». El propio fundador resume el espíritu del encuentro con una imagen clara: «Yo suelo decir que el DMS es una fábrica de chispita».

Michele Iurillo, CEO de Synergo! y fundador del encuentro. / La Provincia

Contenidos del encuentro

En el caso de Gran Canaria, el contenido del encuentro se centrará en dos conceptos clave: el llamado shadow data y la data observability. El primero hace referencia a los datos que las organizaciones almacenan pero no utilizan activamente. «Son aquellos datos que están en las empresas durmiendo y que, una vez despertados, podrían dar una gran ventaja competitiva», explica Iurillo, que los describe como «la catacumba del dato».

El segundo eje, la observabilidad del dato, apunta a la necesidad de entender qué está ocurriendo con la información en tiempo real. «El hecho de observar los datos para entender que está pasando algo y reaccionar de forma inmediata», resume. Frente a una gestión reactiva, el objetivo es anticiparse a los problemas y detectar anomalías antes de que afecten a la toma de decisiones.

Ambos conceptos están estrechamente vinculados con una cuestión de fondo: la calidad del dato. «Un proceso mal diseñado genera un dato de mala calidad y un dato de mala calidad genera malas decisiones», advierte. En un contexto en el que la inteligencia artificial depende directamente de los datos, el problema se agrava. «Si los datos no tienen la calidad suficiente vamos a tener alucinaciones y vamos a pasar más tiempo a corregir lo que la inteligencia artificial generativa nos genera».

Cultura del dato en las organizaciones

Pese a los avances, Iurillo considera que aún queda camino por recorrer. «El nivel de madurez es muy alto, pero hay que mejorarlo», señala, especialmente en lo que respecta a trasladar la cultura del dato dentro de las organizaciones. «La gente que viene sabe que el dato es importante, pero quiere aprender cómo transmitir esta importancia dentro de las empresas».

En territorios como Canarias, donde la diversificación económica es un objetivo recurrente, el dato aparece también como una herramienta estratégica. «Seguramente», responde al ser preguntado por su potencial como palanca de competitividad. Aunque reconoce el peso del turismo, insiste en que no es el único sector implicado y apunta al papel que pueden jugar los datos en la mejora de servicios o en la previsión de la demanda.

Comunidad y alianzas

Más allá del contenido técnico, el DMS pone también el acento en la creación de comunidad. El evento es gratuito gracias al apoyo de patrocinadores que, según explica su fundador, «han entendido que no es un evento que entra en concesiones». La jornada incluye espacios para el intercambio informal y el networking, una de las claves de su éxito.

«En los eventos normales la gente va, ve dos o tres ponencias, se toma un canapé y se va a la oficina», compara Iurillo. «En el DMS tenemos el problema contrario, la gente no se va», concluye. Esa capacidad para generar conversación y conexión entre profesionales es, a su juicio, lo que convierte al encuentro en una cita diferente.

Noticias relacionadas

Y también en una advertencia para quienes aún ven la gestión del dato como algo lejano. «Si sigue mirando el mundo desde la perspectiva del file Excel, su empresa va a morir muy pronto», afirma. En un entorno cada vez más competitivo, concluye, «saber gestionar el dato es básico» y retrasar ese aprendizaje solo puede traducirse en pérdida de competitividad.