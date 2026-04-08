Estos los establecimientos de Canarias que compiten por ser el Mejor Bocata de España 2026

El III Campeonato de España de Bocata ya ha comenzado. Desde el paso 1 de abril y hasta el día 26 de este mes, establecimientos de todo el país competirán por conquistar el reconocimiento de Mejor Bocata de España 2026. En esta edición, participan 10 locales de las Islas Canarias con la mirada puesta tanto en el título nacional como autonómico.

Tanto la isla de Tenerife como la de Gran Canaria buscan hacerse un hueco entre las propuestas mejor valoradas, apostando por la creatividad y la identidad local.

Bocadillos candidatos de las Islas Canarias

En Tenerife:

Bar Los Teques: se presenta con "El Guanche Supremo" , un bocadillo elaborado con carne de cabra en salsa desmenuzada acompañada de queso de cabra curado derretido.

se presenta con , un bocadillo elaborado con carne de cabra en salsa desmenuzada acompañada de queso de cabra curado derretido. Bocatería 992: busca conquistar con "El Baifo" , un homenaje al producto, la tradición y la ganadería. Con pan artesanal relleno de carne de cabra en salsa deshilachada acompañada de rulo de cabra, mermelada de higo y tierra de millo.

busca conquistar con , un homenaje al producto, la tradición y la ganadería. Con pan artesanal relleno de carne de cabra en salsa deshilachada acompañada de rulo de cabra, mermelada de higo y tierra de millo. Cafetería Los Majuelos: homenaje a la tradición canaria con "Origen" , un bocadillo con pollo desmenuzado en escabeche, queso flor, rúcula, mermelada de pimiento, pepinillo agridulce y alioli de ajo asado.

homenaje a la tradición canaria con , un bocadillo con pollo desmenuzado en escabeche, queso flor, rúcula, mermelada de pimiento, pepinillo agridulce y alioli de ajo asado. Panini´s: un bocadillo llamado "Esencia Canaria" que busca transportar a los sabores típicos de las islas. Elaborado con mojo rojo picón, queso ahumado asado, pimiento rojo empanado, solomillo de cerdo, manzana y pasas caramelizada y un toque de miel.

un bocadillo llamado que busca transportar a los sabores típicos de las islas. Elaborado con mojo rojo picón, queso ahumado asado, pimiento rojo empanado, solomillo de cerdo, manzana y pasas caramelizada y un toque de miel. La Candela: se presenta con "La Colmena" , un bocadillo elaborado con pan artesano, pollo desmenuzado con nuestra salsa artesanal de miel y mostaza, queso gouda, lechuga y tomate.

se presenta con , un bocadillo elaborado con pan artesano, pollo desmenuzado con nuestra salsa artesanal de miel y mostaza, queso gouda, lechuga y tomate. La Fosforera: "El Picarón" se prepara con pan artesanal, mojo palmero, queso ahumado a la plancha, cochino negro y salsa secreta.

En Gran Canaria:

La Lola Piscolabis: Se presenta con "Mojodori" , un bocadillo con pechuga de pollo empanada en panko, coco, tandori, lechuga, rúcula, cebolla morada encurtida, almogrote, queso ahumado de El Hierro, salsa Mojodori (fusión Canaria con la India).

Se presenta con , un bocadillo con pechuga de pollo empanada en panko, coco, tandori, lechuga, rúcula, cebolla morada encurtida, almogrote, queso ahumado de El Hierro, salsa Mojodori (fusión Canaria con la India). La Bastardería: se presenta con “Short Rib El Malnacido” , una elaboración con pan cristalino relleno de costilla de vaca cocinada a baja temperatura, queso cheddar y havarti, clipper bbq sauce y raifort sauce

se presenta con , una elaboración con pan cristalino relleno de costilla de vaca cocinada a baja temperatura, queso cheddar y havarti, clipper bbq sauce y raifort sauce Oh my Boc: lanza un bocadillo con pan de chapata, contramuslo de pollo con especias, romero, alioli casero, cebolla caramelizada y queso cheddar

lanza un bocadillo con pan de chapata, contramuslo de pollo con especias, romero, alioli casero, cebolla caramelizada y queso cheddar Cervecería La Ruta: busca alzarse con el título con “Tsuma-mi”, un bocata con picaña macerada en adobo oriental, verduras encurtidas, pepino, cilantro, alioli de albahaca y lima, salsa Emmy y pan rockandroll.

Cómo votar por tu bocadillo favorito

El público tiene un papel importante durante el campeonato, ya que los clientes pueden votar por su propuesta favorita a través de la web oficial del certamen. En la votación, deben destacar aspectos como al calidad del pan, la combinación del relleno, la presentación y el sabor. Además, quienes participen en la valoración entran en su sorteo de un Apple Watch, siempre que sigan los perfiles oficiales del campeonato enredes sociales.

No obstante, la decisión final no solo dependerá del jurado popular. A esta puntuación se le sumará la valoracion de un jurado formado por chefs y periodistas gastronómicos. El conjunto de ambas valoraciones será lo que determine qué bocadillos se clasifican para la gran final.

El próximo 5 de mayo se conocerá el ganador, tras una cata a ciegas llevada a cabo por un jurado profesional, y de ahí saldrá elegido el Mejor Bocata de España 2026.