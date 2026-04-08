El frío, la lluvia y el viento cobran protagonismo hoy miércoles en Canarias

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este miércoles un cambio de tiempo en Canarias marcado por un descenso general de las temperaturas, aumento del viento y mayor nubosidad, especialmente en el norte de las islas.

El cielo se presentará con intervalos nubosos en general, aunque en las islas de mayor relieve predominarán los cielos cubiertos en el norte, donde se esperan lluvias débiles, ocasionalmente moderadas. Estas precipitaciones también podrían aparecer de forma puntual en medianías del sur por la tarde y, al final del día, en las islas más orientales.

Las temperaturas mínimas apenas variarán, salvo en zonas altas donde bajarán ligeramente. Las máximas sí tenderán a descender, especialmente en interiores y cumbres, con caídas más notables en las islas occidentales.

El viento soplará del norte con intensidad moderada y intervalos fuertes, girando a noroeste por la tarde. No se descartan rachas muy fuertes en zonas expuestas, como vertientes este y oeste de las islas montañosas y en cumbres.

En zonas altas de Tenerife se prevén heladas débiles, mientras que el estado del mar empeorará progresivamente, con fuerte marejada y mar de fondo del noroeste que alcanzará entre 3 y 4 metros a partir de la tarde.

El pronóstico, isla a isla

LANZAROTE — Tiempo variable y más fresco

Cielos nubosos tendiendo a intervalos en las horas centrales. Posibles lluvias débiles y dispersas al final del día. Temperaturas a la baja, sobre todo las máximas.

Arrecife: 15 / 21 °C

FUERTEVENTURA — Descenso térmico y viento notable

Nubosidad variable con posibilidad de lluvias débiles en el norte y oeste al final del día. Temperaturas en descenso, más acusado en la vertiente este.

Puerto del Rosario: 16 / 20 °C

GRAN CANARIA — Norte nuboso con lluvias débiles

Más nubes en el norte con precipitaciones ocasionales. Sur con intervalos nubosos y riesgo bajo de lluvia por la tarde. Descenso térmico, especialmente en cumbres.

Las Palmas de Gran Canaria: 16 / 19 °C

TENERIFE — Ambiente más frío y lluvias en el norte

Cielos cubiertos en el norte e interior con lluvias débiles o moderadas. Sur con intervalos nubosos. Bajada de temperaturas y posibles heladas en el Teide.

Santa Cruz de Tenerife: 16 / 20 °C

LA GOMERA — Nubosidad y lluvias ocasionales

Predominio de nubes en el norte con precipitaciones débiles, extendiéndose puntualmente al sur por la tarde. Temperaturas ligeramente más bajas.

San Sebastián de La Gomera: 16 / 21 °C

LA PALMA — Lluvias en el norte y ambiente fresco

Cielos nubosos con lluvias ocasionales, más probables en el norte e interior. Ligero descenso térmico en zonas altas.

Santa Cruz de La Palma: 13 / 18 °C

EL HIERRO — Tiempo inestable en zonas altas

Intervalos nubosos con lluvias débiles en el norte e interior. Temperaturas en ligero descenso, sobre todo en altura.

Valverde: 13 / 16 °C