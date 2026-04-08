El Gobierno de Canarias aporta un millón de euros al desarrollo del Telescopio Solar Europeo en La Palma

La Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura del Gobierno de Canarias, a través de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (ACIISI), impulsa el desarrollo del Telescopio Solar Europeo (EST), una infraestructura científica de referencia internacional que se ubicará en el Observatorio del Roque de los Muchachos, en La Palma, con un millón de euros.

Esta actuación contribuye a situar al archipiélago en una posición destacada dentro de la astrofísica mundial, gracias a la excelencia de sus infraestructuras científicas, la calidad de sus cielos y su capacidad para atraer y desarrollar proyectos de alcance internacional, recoge una nota de la Consejería.

El proyecto EST está considerado una de las iniciativas más avanzadas de la astrofísica solar europea y forma parte de la hoja de ruta de las grandes infraestructuras científicas del continente.

Observaciones sin precedentes

Su desarrollo permitirá realizar observaciones sin precedentes del Sol y avanzar en el conocimiento de fenómenos como la meteorología espacial, con impacto directo en tecnologías que forman parte de la vida cotidiana.

La financiación de la Consejería permite, además, generar empleo cualificado, impulsar el tejido económico vinculado a la innovación y favorecer la transferencia de conocimiento hacia sectores con impacto en la sociedad.

La consejera de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura, Migdalia Machín, destacó que "Canarias es hoy un referente mundial en astrofísica, no solo por sus condiciones naturales, sino por el talento, la capacidad científica y la colaboración internacional que se genera desde las islas".

Así, apuntó, "infraestructuras como el Telescopio Solar Europeo refuerzan nuestra presencia en la ciencia global y evidencian la contribución de Canarias al avance del conocimiento en todo el mundo".

A la vanguardia

La titular del área subrayó además que "este tipo de proyectos posicionan a Canarias en la vanguardia de la investigación internacional, generan oportunidades para el talento científico y tecnológico y contribuyen a diversificar nuestra economía a través de la innovación".

El Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), organismo de referencia internacional, lidera el desarrollo de este proyecto, que incluye avances en diseño, instrumentación y tecnologías de observación de última generación.

El telescopio contará con un espejo de gran tamaño y sistemas avanzados que permitirán obtener imágenes de alta resolución del Sol.