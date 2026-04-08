Lluvias y viento fuerte este jueves en Canarias: así cambia el tiempo
Canarias inicia la semana con intervalos nubosos y un descenso de las temperaturas, con posibilidad de lluvias débiles en zonas de interior de las islas montañosas, según la Agencia Estatal de Meteorología
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este jueves en Canarias una jornada marcada por las lluvias, el viento intenso y el empeoramiento del estado de la mar.
Las precipitaciones, de carácter débil a moderado, afectarán principalmente a primeras horas del día y durante la tarde, con mayor probabilidad en las vertientes norte de las islas montañosas, donde podrían ser persistentes.
El viento soplará del noroeste con intensidad moderada a fuerte, con rachas muy fuertes en zonas altas, medianías y en varias vertientes, especialmente en Gran Canaria, Tenerife y las islas occidentales. Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios, aunque con ligeros ascensos en las máximas en algunas zonas.
En el mar, se espera viento de componente norte de fuerza 4 a 5, arreciando puntualmente a 6 mar adentro, con marejada o fuerte marejada y mar de fondo del noroeste que podría alcanzar los cinco metros.
Previsión por islas :
GRAN CANARIA
Nuboso en el norte y oeste con lluvias probables. Intervalos nubosos en el resto. Viento moderado a fuerte con rachas muy fuertes en varias zonas.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
- Las Palmas de Gran Canaria 17/20
LANZAROTE
Intervalos nubosos con lluvias probables, especialmente por la mañana y la tarde. Temperaturas con pocos cambios y máximas en ligero ascenso. Viento fuerte del noroeste con rachas muy fuertes.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
- Arrecife 15/22
FUERTEVENTURA
Intervalos nubosos con lluvias débiles a moderadas, sobre todo en la primera mitad del día. Temperaturas con pocos cambios. Viento fuerte del noroeste con rachas muy fuertes.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
- Puerto del Rosario 16/21
TENERIFE
Nuboso en el norte con lluvias que podrían ser persistentes. Intervalos en el resto. Viento fuerte con rachas muy intensas en cumbres y vertientes.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
- Santa Cruz de Tenerife 16/21
LA GOMERA
Intervalos nubosos con lluvias débiles, especialmente en el norte. Viento moderado a fuerte con rachas muy fuertes en zonas altas.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
- San Sebastián de La Gomera 16/21
LA PALMA
Nuboso en el norte con lluvias probables. Intervalos en el resto. Viento fuerte con rachas muy intensas.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
- Santa Cruz de La Palma 14/19
EL HIERRO
Intervalos nubosos con lluvias débiles, más probables en el norte. Viento moderado a fuerte con rachas muy fuertes.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
- Valverde 11/15
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