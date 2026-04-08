Manuel Domínguez obtiene en Bruselas el compromiso de reforzar y mantener el POSEI en el nuevo marco financiero

El vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez,mantuvo este miércoles una reunión de trabajo en Bruselas con el comisario europeo de Agricultura, Christophe Hansen, así como con los ponentes del informe sobre el Marco Financiero Plurianual (MFP) 2028-2034, en la que se abordaron las principales necesidades del sector agrícola canario y las políticas comunitarias destinadas a las regiones ultraperiféricas (RUP).

Durante el encuentro, el vicepresidente obtuvo el compromiso de incorporar al documento de medidas financieras, que será aprobado este jueves por la Comisión de Presupuestos del Parlamento Europeo, una enmienda en la que se pone de manifiesto la importancia de mantener el Programa de Opciones Específicas por la Lejanía y la Insularidad (POSEI), su carácter no centralizado y la necesidad de incrementar los fondos destinados a este instrumento a lo largo de todo el próximo periodo financiero. El documento será remitido, una vez aprobado por la Comisión de Presupuestos, al Pleno del Parlamento Europeo para su refrendo, y posteriormente, a la Comisión Europea.

El vicepresidente explicó, al término de la reunión, que “estábamos muy preocupados porque hace unos meses el POSEI, instrumento fundamental para el sector primario de nuestra tierra, desaparecía en concepto y en partida económica”. “Por ello, recibir hoy la buena noticia de la inclusión de esta enmienda, defendida por el eurodiputado canario Gabriel Mato y respaldada por todos los grupos políticos, supone un primer paso y un reconocimiento al trabajo conjunto que desde Canarias se realiza para garantizar la continuidad de un programa vital para nuestro sector primario”, señaló.

Domínguez explicó que “esta enmienda recupera el POSEI como concepto, con nombre y apellidos, lo que permite a las RUP seguir contando con ese fondo específico. Hoy salvamos una situación que para el campo canario era de vida o muerte”. El vicepresidente agradeció el trabajo y la comprensión del comisario y los ponentes del informe que, dijo, “han entendido perfectamente que las regiones ultraperiféricas no podemos depender de los estados. La gestión de estos fondos”, añadió, “debe caer sobre las regiones y no sobre los estados y así no habrá riesgo de que esa partida se destine a otros fines”. “Defender el POSEI es defender el presente y el futuro del campo canario, su competitividad y el empleo que genera en entornos rurales”.

En cuanto al incremento de los fondos, el vicepresidente estimó que será de unos 300 millones de euros anuales para todo el programa. “Desde el Gobierno de Canarias seguiremos trabajando con firmeza en defensa del POSEI y de todas las herramientas que garanticen la sostenibilidad del sector agrícola canario, clave para nuestra soberanía alimentaria y nuestro desarrollo rural. Hoy hemos dado un paso decisivo para que Europa entienda la importancia del POSEI para Canarias y el papel que desempeña en la cohesión económica, social y territorial del Archipiélago”.

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Domínguez concluyó que este respaldo de Bruselas demuestra que “la voz de Canarias se escucha en Europa y que hay un compromiso real con las singularidades de las regiones ultraperiféricas”. El vicepresidente espera que dichos lazos se refuercen con la celebración en el Archipiélago de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana (EuroLat) que cumple este año su 20 aniversario y cuya invitación formal trasladó ayer a la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola. Este encuentro reforzaría el papel del Archipiélago como espacio estratégico de diálogo entre Europa, América Latina y el Caribe.