Matilde Asián exige 1.600 millones a Moncloa y garantiza el blindaje del AIEM hasta 2027

La consejera de Hacienda, Matilde Asián, situó este miércoles en el mismo frente dos de las grandes batallas económicas de Canarias: obtener más margen financiero para responder a la crisis internacional y preservar sus instrumentos de protección ante la fragilidad estructural de las Islas. Por ello, reclamó al Gobierno central autorización para endeudarse en 1.600 millones de euros con el fin de ampliar las medidas frente a los efectos de la guerra en Oriente Medio, al tiempo que defendió la continuidad del Arbitrio sobre Importaciones y Entregas de Mercancías (AIEM) como escudo para la producción local.

En comisión parlamentaria, Asián admitió la "preocupación" del Ejecutivo regional por el impacto del conflicto en el Archipiélago y criticó que el Estado se permita para sí mismo un objetivo de endeudamiento del 13% mientras niega a Canarias esa misma posibilidad, pese a que las Islas afrontan una situación especialmente delicada por su dependencia exterior y sus sobrecostes estructurales. A ello sumó otra reclamación de gran calado: la actualización de las entregas a cuenta, cuya congelación, advirtió, supondría una pérdida de unos 1.200 millones de euros este año.

Guerra de cifras

La responsable de Hacienda cuestionó además la escasa compensación estatal, cifrada en apenas 15 millones, para adaptar la rebaja del IVA a la realidad fiscal canaria. A su juicio, las medidas diseñadas desde el Estado no solo son insuficientes, sino que evidencian un desconocimiento de las particularidades del Archipiélago. Puso como ejemplo la rebaja de impuestos sobre hidrocarburos y del IVA, figuras que no operan en Canarias del mismo modo que en la Península, así como la ayuda de 20 céntimos por litro, aplicada a agricultores pero no a transportistas canarios.

Frente a esa tesis, el diputado socialista Manuel Hernández cargó con dureza contra el Gobierno regional y le acusó de actuar tarde y de escudarse en el enfrentamiento con el Estado para no desplegar con rapidez medidas propias. El socialista insistió en que la respuesta autonómica ha sido "pobre y decepcionante" y sostiene que la bajada del IGIC al 0% en combustibles tendrá un "impacto mínimo en los bolsillos de las familias". Por ello, defendió un paquete alternativo con prestaciones extraordinarias para perceptores de la Renta Canaria de Ciudadanía (RCC), deducciones en el IRPF, avales para pymes y autónomos y más apoyo a las energías renovables.

Imagen de archivo del diputado socialista Manuel Hernández en la tribuna del Parlamento. / Álex Rosa

Un "controvertido" AIEM

Pero el debate no se quedó en la emergencia derivada de la guerra. En la misma sesión, Asián abordó otra de las grandes cuestiones de fondo de la economía canaria: el futuro del AIEM. La consejera reconoció que se trata de una figura "controvertida", porque obliga a elegir entre abaratar importaciones o proteger a los productores locales, pero dejó claro que el Gobierno mantiene su compromiso de sostener este arbitrio hasta finales de 2027, en cumplimiento del mandato del Parlamento.

Asián se mostró abierta a estudiar ayudas directasa industriales y agricultores en caso de que en el futuro se suprima el arbitrio, pero lanzó una advertencia clara: "Si doy una ayuda directa, la tengo que recaudar vía impuestos".