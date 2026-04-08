Canarias se organiza ante el Trío de Eclipses que atraerá a miles de personas entre 2026 y 2028: las mejores zonas de observación en las ocho islas

El archipiélago canario acogerá entre las 19:00 y las 21:00 horas del 12 de agosto de 2026 el primero de los tres eclipses de sol (parciales en Canarias), el denominado Trío de Eclipses, que se podrán ver en las Islas entre 2026 y 2028, un fenómeno astronómico que no se observará de igual forma en todas las islas ni con la misma intensidad.

La misma noche tendrá lugar otro de los fenómenos más esperados del verano: la lluvia de estrellas de las perseidas, conocida popularmente como “lágrimas de San Lorenzo”. Este evento será visible durante toda la noche, aunque alcanzará su mejor momento en la madrugada, cuando el punto del cielo del que parecen surgir los meteoros esté más alto.

Las condiciones este año son especialmente favorables debido a la ausencia de Luna, lo que permitirá disfrutar de un cielo más oscuro y mayor visibilidad.

Posibles desplazamientos a zonas de alta montaña

La coincidencia del eclipse de sol parcial y la lluvia de estrellas de las perseidas en una misma jornada puede incentivar desplazamientos de personas hacia espacios naturales y zonas de alta montaña, donde la contaminación lumínica es menor. Lugares elevados y alejados de núcleos urbanos ofrecen mejores condiciones para la observación astronómica.

Ante esta previsión, se recomienda planificar los desplazamientos con antelación, extremar las precauciones en carretera y respetar los entornos naturales.

Recomendaciones para disfrutar de la experiencia

Para aprovechar al máximo esta doble cita astronómica, los expertos aconsejan:

Utilizar gafas especiales para observar el eclipse

para observar el eclipse Elegir lugares alejados de la contaminación lumínica

Llevar ropa de abrigo , especialmente en zonas de montaña

, especialmente en zonas de montaña Consultar la previsión meteorológica antes de salir

Gafas homologadas para seguir con seguridad el eclipse de sol. / Pedro Mina

La combinación de un eclipse solar parcial al atardecer y una intensa lluvia de meteoros convierte esta jornada en una oportunidad poco habitual para los aficionados a la astronomía en Canarias.

Las fechas de los tres eclipses de sol en Canarias

Entre agosto de 2026 y enero de 2028, España será escenario de un evento poco habitual: el llamado Trío de Eclipses, una secuencia de tres eclipses solares en un periodo relativamente corto que despertará el interés tanto de la comunidad científica como del público general.

Este fenómeno incluye dos eclipses solares totales, previstos para el 12 de agosto de 2026 y el 2 de agosto de 2027, así como un eclipse anular que tendrá lugar el 26 de enero de 2028. Aunque no todos se observarán con la misma intensidad desde Canarias, sí se espera que generen una notable movilización de personas interesadas en la astronomía.

Eclipse parcial de sol previsto para el 12 de agosto de 2026 en Las Palmas de Gran Canaria / IAC

Canarias: visibilidad parcial pero alto interés

En el caso del Archipiélago, el primero de los eclipses, el 12 de agosto de 2026, será visible de forma parcial, aunque con diferencias según la ubicación dentro de las islas. Los organismos científicos señalan que existen municipios con mejores condiciones de observación que otros, especialmente en zonas elevadas o con menor contaminación lumínica.

Además, esta fecha coincide con otro fenómeno destacado del calendario astronómico: la lluvia de estrellas de las perseidas, lo que añade un atractivo adicional. La combinación de ambos eventos en una misma noche podría provocar un aumento significativo de desplazamientos, especialmente hacia áreas de alta montaña.

Lluvia de Perseidas vista desde el Observatorio del Roque de los Muchachos, en La Palma. / Daniel López (IAC)

Coordinación institucional ante un evento de gran impacto

Ante la magnitud prevista del fenómeno, el Gobierno de España aprobó mediante el Real Decreto 686/2025 la creación de una Comisión Interministerial encargada de planificar y coordinar las actuaciones necesarias.

Este órgano tiene como principales objetivos:

Garantizar la seguridad ciudadana

Diseñar estrategias de divulgación científica y cultural

Coordinar acciones de promoción turística

Prevenir riesgos en materia de salud pública

La Secretaría de Estado de Seguridad trabaja en paralelo en la planificación de dispositivos relacionados con la movilidad, el tráfico y la gestión de grandes concentraciones de personas.

Planificación en Canarias: seguridad y prevención

En Canarias, la Unidad de Protección Civil de la Delegación del Gobierno ha impulsado reuniones de coordinación con distintas entidades para anticipar los posibles efectos del evento.

Entre los organismos implicados se encuentran:

La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias

El Instituto de Astrofísica de Canarias

El Instituto Geográfico Nacional

La Federación Canaria de Municipios

Eclipse parcial de sol previsto para el 12 de agosto de 2026 en Santa Cruz de Tenerife / IAC

El objetivo es doble: por un lado, definir medidas preventivas en materia de seguridad y, por otro, identificar posibles puntos de observación adecuados en las islas.

Desde las administraciones se insiste en que esta identificación no pretende fomentar concentraciones masivas, sino facilitar una planificación ordenada de los recursos públicos.

Municipios y cabildos, claves en la organización

Siguiendo las directrices estatales, se ha solicitado a los municipios canarios que comuniquen si prevén habilitar espacios de observación o actividades públicas vinculadas al evento.

Estas propuestas deben ser coordinadas con los cabildos insulares y la comunidad autónoma antes de su validación final. El plazo fijado para trasladar esta información es el 20 de abril, con el objetivo de integrarla en la planificación nacional.

Incendio forestal en Fataga / C. A. C.

Tanto la Federación Canaria de Municipios (Fecam) como la Federación Canaria de Islas (Fecai) han sido informadas de este proceso para facilitar la coordinación entre administraciones.

Riesgos añadidos: incendios y grandes desplazamientos

Uno de los factores que preocupa a las autoridades es la coincidencia del primer eclipse, en agosto de 2026, con la época de mayor riesgo de incendios forestales en Canarias.

Durante ese periodo suelen estar activos los distintos planes de prevención y extinción, lo que podría complicar el despliegue de recursos si se producen grandes concentraciones de personas en entornos naturales.

Por ello, se insiste en la necesidad de compatibilizar la observación del fenómeno con el respeto a las normas de seguridad, especialmente en zonas forestales o protegidas.

Información centralizada para la ciudadanía

Con el fin de ofrecer información clara y fiable, los puntos de observación definidos por las comunidades autónomas serán remitidos al Ministerio competente en materia de ciencia y divulgación.

Estos datos se integrarán en una web oficial específica sobre el evento, que permitirá a la ciudadanía conocer dónde observar los eclipses de forma segura y organizada.

Las zonas recomendadas en Canarias para ver el eclipse parcial de sol en 2026

El Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) ha realizado una serie de propuestas para observar el eclipse parcial de sol el 12 de agosto de 2026 en cada una de las ocho islas. Son las siguientes:

La Graciosa

Llano de la Baja del Ganado

Lanzarote

Mirador del Río

Mirador de Famara

Teguise

La Hoya (municipio de Yaiza)

Mirador del Río, en el norte de Lanzarote / CACT Lanzarote

Fuerteventura

El Cotillo

Tindaya

Ajuy

Mirador Astronomíco de Sicasumbe

Imagen de archivo de las Cuevas de Ajuy / LP/DLP

Gran Canaria

Las Palmas de Gran Canaria (posibilidad de nubes)

Agaete

Playa Amadores

Arguineguín

Meloneras

Playa Amadores / RegionLovers

Tenerife

Buenavista

Puerto Santiago

Playa San Juan

Las Américas

Los Cristianos

Los Silos a Punta del Hidalgo por el noroeste (riesgo de nubes)

Subida al Teide por Chio-Mirador de las Narices del Teide

Miradores de la carretera de la Esperanza al Teide (al oeste)

Zona turística del sur de Tenerife, con Playa de Las Américas y Costa Adeje. / E.D.

La Palma

Tazacorte

Naos

Toda la zona oeste: de Santo Domingo a Fuencaliente

Tazacorte / E. D.

La Gomera

Valle Gran Rey

El Hierro

Frontera (riesgo de nubes)

Faro de Orchilla

Centro Vulcanológico del Hierro

Faro de Orchilla, en El Hierro. / LA PROVINCIA/DLP

Miradores (riesgo de nubes)

Mirador de la Peña

Mirador de Lomo Negro

Mirador de Jinama

Mirador de la Llanía

Pico de Malpaso

Una oportunidad científica y social

El Trío de Eclipses representa una oportunidad para acercar la ciencia a la población, fomentar el interés por la astronomía y dinamizar el turismo, especialmente en territorios como Canarias, reconocidos por la calidad de sus cielos.

No obstante, las administraciones subrayan que el éxito del evento dependerá en gran medida de la planificación anticipada, la coordinación institucional y la responsabilidad individual de quienes decidan desplazarse para observar estos fenómenos.

En este contexto, la colaboración entre organismos científicos, administraciones públicas y ciudadanía será clave para garantizar que este acontecimiento se desarrolle con normalidad y seguridad.