Una de cada tres entidades privadas suspende en transparencia en Canarias

La transparencia en Canarias avanza, pero deja al descubierto una grieta de gran calado: 402 entidades privadas incumplen la ley pese a haber recibido en conjunto cerca de 100 millones de euros en subvenciones públicas.

Así lo recoge la evaluación del Índice de Transparencia de Canarias (ITCanarias) correspondiente a 2024, presentada este martes por la comisionada de Transparencia, Noelia García, y que por primera vez incorpora a partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales dentro del análisis.

El informe, que examina a 1.186 entidades, confirma una realidad dual: mientras la nota media sube hasta el 7,47 y más del 80% aprueba, el volumen de incumplidores crece hasta el 33,9 %, evidenciando un problema que no termina de resolverse.

Los diputados del grupo parlamentario de Vox, Nicasio Galván (d), Paula Jover (c) y Javier Nieto (i) durante un pleno del Parlamento de Canarias. / Ramón de la Rocha / Efe

Vox e Intersindical

Ni Vox ni Intersindical Canaria se presentaron a este ‘examen’ y la propia comisionada asegura que no han dado ninguna explicación al respecto.

En este apartado, el PSOE y la CEOE-Tenerife han sido los únicos en alcanzar el sobresaliente.

Incumplimientos sistemáticos

García Leal insistió en que no se trata de fallos puntuales, sino de una tendencia preocupante, porque problema responde a “incumplimientos sistemáticos en materia de publicidad activa”, lo que evidencia que muchas entidades aún no han integrado la transparencia como una obligación real y no meramente formal.

El problema adquiere mayor gravedad al analizar el perfil de algunas entidades incumplidoras. Entre ellas figuran un partido político (Vox), un sindicato (Intersindical Canaria), organizaciones vinculadas a colectivos vulnerables, ONGs de cooperación internacional y entidades ligadas a fondos europeos y desarrollo económico.

Foto de archivo de una manifestación en la que participa Intersindical Canaria. / E.D. / L.P.

Se trata, por tanto, de actores con impacto directo en la ciudadanía y en la gestión de recursos públicos.

En el listado de incumplidores figuran asociaciones que trabajan con personas con discapacidad, ONGs de cooperación internacional, colectivos empresariales e incluso organismos vinculados a la gestión de fondos europeos, como el Grupo de Acción Costera de Fuerteventura o la Asociación Canaria de Startups.

Sube la nota media

No obstante, la comisionada de Transparencia quiso hacer hincapié en que la evaluación también recoge avances significativos: la nota media sube de 6,15 a 7,47; un total de 112 entidades logran la máxima puntuación (10), casi el triple que en el informe anterior y, por tanto, los sobresalientes se duplican hasta 288.

Con todo, pese a la pese a la mejora global, el diagnóstico es que aunque Canarias avanza en transparencia, mantiene una brecha estructural entre entidades cumplidoras y opacas.

Imagen de archivo de Ángel Víctor Torres entre Nira Fierro y Sebastián Franquis. / María Pisaca

Pilar democrático

La propia García Leal lo resume con una advertencia de fondo: "la transparencia no es un trámite, sino un pilar democrático".

Porque, en última instancia, el problema no es solo técnico ni administrativo. Es de "confianza de la ciudadanía en sus instituciones, organizaciones sociales y empresas", concluye García Leal.