DIRECTO | Última hora sobre la crisis migratoria en Canarias: actualidad de hoy y última hora

Canarias es destino habitual de migrantes procedentes del África subsahariana y Marruecos. Miles de migrantes llegan todos los meses a las costas canarias en embarcaciones precarias jugándose la vida. La ruta canaria o ruta atlántica es la más motífera de las rutas de migración existentes hoy en el mundo.

En este directo iremos contando la evolución de la crisis migratoria que padece Canarias y la situación que viven estos migrantes.

Salvador Lachica Canarias exige al Estado que frene el nuevo pulso de Ayuso y garantice el reparto de menores migrantes El Gobierno de Fernando Clavijo defiende que el reparto obligatorio entre autonomías sigue en vigor y debe mantenerse mientras el Archipiélago continúe en situación de emergencia migratoria Más información

EFE Salvamento rescata a 37 migrantes de una patera localizada en aguas cercanas a Lanzarote El rescate es el cuarto de este tipo en Canarias desde el pasado Viernes Santo tras los desembarcos en El Hierro, Gran Canaria y Fuerteventura

Salvamento Marítimo rescata a 47 migrantes al sur de Gran Canaria Salvamento Marítimo ha rescatado este sábado a 47 personas que viajaban en una patera localizada al sur de Gran Canaria, según han informado fuentes del operativo. La embarcación fue avistada a unos 50 kilómetros de la isla por el pesquero Julio y Olga, que permaneció en la zona hasta la llegada de la guardamar Urania, encargada del rescate.

Migrantes llegados a El Hierro. / Gelmert Finol (EFE) Arriban 159 migrantes a bordo del cayuco localizado a 8 millas de El Hierro El cayuco avistado cuando navegaba a unas 8 millas de El Hierro ha arribado este viernes al puerto de La Restinga con 159 personas a bordo, de las que dos han sido trasladadas al Hospital Insular de El Hierro, según han informado a EFE fuentes de los servicios de emergencias.

Alexandra Socorro Un extranjero trabaja en una obra. / Europa Press La regularización extraordinaria de migrantes, pendiente del dictamen del Consejo de Estado Las previsiones no se han cumplido. El plan para regularizar de forma extraordinaria a más de medio millón de personas migrantes en España continúa a la espera del dictamen del Consejo de Estado, pese a que se preveía que el plazo para presentar solicitudes se abriera este 1 de abril. El retraso mantiene en la incertidumbre a cerca de 30.000 personas en Canarias, que continúan pendientes de nuevos anuncios sobre el proceso. A nivel nacional, la medida afectaría a más de medio millón de potenciales beneficiarios que, por ahora, siguen sin un calendario definido. Sin una nueva fecha de inicio sobre la mesa, el Consejo de Estado dispone de un plazo de hasta dos meses para emitir su dictamen sobre el real decreto que permitirá la regularización. Posteriormente, el texto deberá ser aprobado por el Consejo de Ministros y publicado en el Boletín Oficial del Estado, paso necesario para que la medida entre en vigor y pueda iniciarse el proceso de legalización.

Alexandra Socorro ¿Qué perdería Canarias si cae la migración?: 90 colegios, 1.600 aulas y más presión en la sanidad 90 colegios cerrados, 1.600 aulas menos, un campo en retroceso, cientos de mayores aislados y la mitad de los bares desaparecidos. Esta es la realidad que podría enfrentar el Archipiélago si cerrara la puerta a la migración, un factor clave para sostener su población, su economía y su pulso vital

El Gobierno y ECCA ponen un hogar para mujeres migrantes en la capital El Gobierno de Canarias y la Fundación Ecca Social refuerzan en Fuerteventura los recursos alojativos destinados a jóvenes migrantes extuteladas por el Ejecutivo autónomo, un colectivo especialmente vulnerable al cumplir la mayoría de edad. El viceconsejero de Bienestar Social e Inmigración, Francisco Candil, visitó ayer junto a otras autoridades en Puerto del Rosario el piso de acogida Hogar Papa Francisco, un recurso con seis plazas que forma parte del programa regional Hospitalidad en Canarias.

Llega a El Hierro por sus propios medios un cayuco con 56 migrantes tras ocho días de travesía en plena borrasca Therese Un cayuco con 56 inmigrantes a bordo, tres de ellos menores, llegó ayer, jueves, por sus propios medios al puerto de La Restinga, en el sur de El Hierro, según han informado fuentes de los servicios de emergencia.

Europa Press Casi el 70% de jóvenes migrantes extutelados se incorpora al mercado laboral Hostelería, actividades administrativas y servicios auxiliares, y construcción concentran el 54% de contrataciones