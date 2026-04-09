Canarias amanece con lluvias, viento fuerte y mala mar

Canarias comienza este jueves con lluvias débiles a moderadas en varias islas, especialmente en el norte de las más montañosas, en una jornada marcada por el viento fuerte y el empeoramiento del estado de la mar, según la Aemet.

Previsión por islas :

GRAN CANARIA

Nuboso en el norte y oeste con lluvias probables. Intervalos nubosos en el resto. Viento moderado a fuerte con rachas muy fuertes en varias zonas.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Las Palmas de Gran Canaria 17/20

LANZAROTE

Intervalos nubosos con lluvias probables, especialmente por la mañana y la tarde. Temperaturas con pocos cambios y máximas en ligero ascenso. Viento fuerte del noroeste con rachas muy fuertes.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Arrecife 15/22

FUERTEVENTURA

Intervalos nubosos con lluvias débiles a moderadas, sobre todo en la primera mitad del día. Temperaturas con pocos cambios. Viento fuerte del noroeste con rachas muy fuertes.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Puerto del Rosario 16/21

TENERIFE

Nuboso en el norte con lluvias que podrían ser persistentes. Intervalos en el resto. Viento fuerte con rachas muy intensas en cumbres y vertientes.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de Tenerife 16/21

LA GOMERA

Intervalos nubosos con lluvias débiles, especialmente en el norte. Viento moderado a fuerte con rachas muy fuertes en zonas altas.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

San Sebastián de La Gomera 16/21

LA PALMA

Nuboso en el norte con lluvias probables. Intervalos en el resto. Viento fuerte con rachas muy intensas.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de La Palma 14/19

EL HIERRO

Intervalos nubosos con lluvias débiles, más probables en el norte. Viento moderado a fuerte con rachas muy fuertes.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

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