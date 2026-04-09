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Canarias amanece con lluvias, viento fuerte y mala mar

La Aemet prevé viento fuerte y rachas muy intensas en varias zonas de las islas, además de un empeoramiento del estado de la mar durante este jueves.

Previsión del tiempo en Canarias (del 06 al 12 de abril)

Previsión del tiempo en Canarias (del 06 al 12 de abril)

La Provincia

Ancor Torrens

Las Palmas de Gran Canaria

Canarias comienza este jueves con lluvias débiles a moderadas en varias islas, especialmente en el norte de las más montañosas, en una jornada marcada por el viento fuerte y el empeoramiento del estado de la mar, según la Aemet.

Previsión por islas :

GRAN CANARIA

Nuboso en el norte y oeste con lluvias probables. Intervalos nubosos en el resto. Viento moderado a fuerte con rachas muy fuertes en varias zonas.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

  • Las Palmas de Gran Canaria 17/20

LANZAROTE

Intervalos nubosos con lluvias probables, especialmente por la mañana y la tarde. Temperaturas con pocos cambios y máximas en ligero ascenso. Viento fuerte del noroeste con rachas muy fuertes.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

  • Arrecife 15/22

FUERTEVENTURA

Intervalos nubosos con lluvias débiles a moderadas, sobre todo en la primera mitad del día. Temperaturas con pocos cambios. Viento fuerte del noroeste con rachas muy fuertes.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

  • Puerto del Rosario 16/21

TENERIFE

Nuboso en el norte con lluvias que podrían ser persistentes. Intervalos en el resto. Viento fuerte con rachas muy intensas en cumbres y vertientes.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

  • Santa Cruz de Tenerife 16/21

LA GOMERA

Intervalos nubosos con lluvias débiles, especialmente en el norte. Viento moderado a fuerte con rachas muy fuertes en zonas altas.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

  • San Sebastián de La Gomera 16/21

LA PALMA

Nuboso en el norte con lluvias probables. Intervalos en el resto. Viento fuerte con rachas muy intensas.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

  • Santa Cruz de La Palma 14/19

EL HIERRO

Intervalos nubosos con lluvias débiles, más probables en el norte. Viento moderado a fuerte con rachas muy fuertes.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

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