Canarias declara la alerta por fenómenos costeros por olas de hasta seis metros

El Gobierno de Canarias ha declarado la situación de alerta por fenómenos costeros en el Archipiélago a partir de las 8:00 horas de este jueves 9 de abril. La medida afecta especialmente a las zonas del norte y oeste de las islas de La Palma, La Gomera, El Hierro, Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura, ha informado la Dirección General de Emergencias.

Esta actualización responde a los últimos datos meteorológicos disponibles y se enmarca dentro del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).

Previsión de olas de hasta seis metros

La decisión de activar la alerta se basa en las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), que apuntan a una situación marítima adversa en los próximos días.

Se espera mar combinada del noroeste con olas de entre cinco y seis metros, acompañada de un periodo de oleaje de 14,5 segundos, lo que incrementa la fuerza y el impacto del mar en la costa.

Además, aunque el coeficiente de marea será bajo —con valores de 37 y 29 durante el miércoles y jueves, y de 28 el viernes—, el fuerte oleaje puede provocar condiciones peligrosas en zonas costeras, especialmente en áreas expuestas al norte y oeste.

Horarios de pleamar y recomendaciones

Los horarios de pleamar previstos para estos días son un factor clave a tener en cuenta:

Jueves 9 de abril : 06:35 y 19:05 horas

: 06:35 y 19:05 horas Viernes 10 de abril: 08:14 y 22:42 horas

Las autoridades recomiendan extremar la precaución en paseos marítimos, puertos y zonas cercanas al litoral, así como evitar actividades en el mar durante los momentos de mayor intensidad del oleaje.

Prealerta por viento en Canarias con rachas que podrían superar los 80 km/h

El Gobierno de Canarias ha declarado la situación de prealerta por viento en toda la comunidad autónoma a partir de las 00:00 horas de este jueves 9 de abril. La medida ha sido adoptada por la Dirección General de Emergencias tras analizar los datos facilitados por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y otras fuentes oficiales.

Esta activación se realiza en el marco del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA), el protocolo que regula la respuesta ante este tipo de situaciones en las islas.

Zonas afectadas por el fuerte viento

Según las previsiones, se espera viento de componente noroeste de intensidad moderada, con intervalos fuertes que podrían alcanzar o superar los 70 kilómetros por hora. Durante la jornada del jueves, especialmente por la tarde, no se descarta que algunas rachas superen incluso los 80 kilómetros por hora de forma puntual.

Las condiciones variarán según la isla y la orografía. En Lanzarote y Fuerteventura, el viento soplará principalmente del noroeste, con mayor incidencia en zonas interiores. En Gran Canaria, afectará a medianías y áreas bajas del oeste, suroeste y noreste, así como al sureste en zonas de media altura.

En el caso de Tenerife, se prevén rachas de componente norte-noroeste en áreas de cumbre, la dorsal, el extremo noreste, la vertiente sur del área metropolitana y zonas del oeste y suroeste. Situaciones similares se esperan en otras islas como La Palma, La Gomera y El Hierro, especialmente en zonas altas y vertientes expuestas.

Recomendaciones ante el episodio de viento

Ante este escenario, las autoridades recomiendan a la población extremar la precaución, especialmente en exteriores y en zonas expuestas. Entre los principales consejos de autoprotección se encuentran:

Asegurar objetos en balcones, azoteas y terrazas.

Evitar transitar cerca de cornisas, árboles o estructuras inestables.

Extremar la precaución al conducir, especialmente en carreteras expuestas.

Evitar actividades al aire libre en las horas de mayor intensidad del viento.

Estas recomendaciones forman parte de las pautas difundidas por la Dirección General de Emergencias para reducir riesgos durante episodios meteorológicos adversos.