Canarias pierde una treintena de grandes exportadores en un año

Canarias mantiene su tropiezo en materia de grandes empresas exportadoras y en 2025 perdió un 6% de sus grandes firmas que venden en el exterior. La Secretaría de Estado de Comercio contabiliza 590 compañías del Archipiélago que facturaron el año pasado un mínimo de 50.000 euros, cada una de ellas, por las ventas de sus productos y mercancías en el extranjero. Una treintena menos que en 2024, cuando fueron 623 y también se habían rebajado en número con respecto al año anterior, e incluso se contabilizaban menos que en 2019, el último ejercicio antes del estallido de la pandemia y de la posterior crisis de precios. Aquel año hubo 635 sociedades de la región que vendieron sus productos fuera de las fronteras españolas por más de 50.000 euros.

De acuerdo con los datos de ICEX España Exportación e Inversiones, la empresa pública estatal encargada de promover la internacionalización del tejido productivo, un total de 5.238 entidades de la Comunidad Autónoma enviaron mercancías al exterior en 2025. Ahí se incluyen firmas de todo tipo y tamaño, la mayoría de las cuales ha hecho algún envío esporádico. Es decir, que no se pueden considerar negocios exportadores como tal pero aun así figuran en las bases de datos del ICEX y de la Secretaría de Estado de Comercio. Las cifras claves son las de las llamadas ‘exportadoras regulares’ –las verdaderas empresas exportadoras porque hicieron envíos al extranjero al menos en cada uno de los últimos cuatro ejercicios– y las de las grandes firmas, esas que facturan un mínimo de 50.000 euros por sus ventas en el exterior.

Mayor facturación

En esta línea, de esas 5.238 entidades exportadoras, la inmensa mayoría –hasta 4.261– no lo son en sentido estricto. De hecho, el importe de todas las mercancías que salieron el año pasado del Archipiélago hacia terceros países ascendió a 3.025,4 millones de euros, pero la parte correspondiente a esas 4.261 empresas solo son 168,1 millones, con lo que cada una de ellas facturó una media de algo menos de 36.450 euros. Los restantes 977 negocios sí son los exportadores regulares, los auténticos exportadores, que en 2025 supusieron hasta 2.857,3 millones de euros del total de las ventas isleñas en el exterior.

Es a este grupo de firmas al que conviene prestar atención al medir la salud del tejido exportador de una región o país, y resulta que esas 977 contabilizadas el último año en la Comunidad Autónoma son la menor cantidad desde las 971 de 2017, la menor cantidad en siete ejercicios. En 2023 se había llegado a las 1.095 exportadoras regulares, con lo se había igualado el récord de 2020, pero el año pasado se perdieron 44, un 4,5%.

Eso sí, la reducción del número de empresas exportadoras, en general, no se traduce en menores ingresos. De hecho, los datos del ICEX indican una facturación total de 3.008,1 millones de euros. Esto implica que se generaron 399.107 euros más, a pesar de contar con 33 empresas regulares –y que además generan un mínimo de 50.000 euros anuales– menos. El ingreso es incluso mayor que en 2019, antes de que la COVID-19 pusiera un freno a la economía global. En ese ejercicio, los ingresos de las 635 grandes empresas exportadoras de Canarias fueron de 2.652,2 millones de euros, lo que representa 355.895 euros menos que en la actualidad.

La caída en el número de grandes exportadoras canarias se produjo en un contexto en el que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, inició su guerra arancelaria en abril de 2025, elevando los aranceles al nivel más alto desde 1939. Aunque no todos los anuncios se materializaron, la inestabilidad generada afectó profundamente a las empresas exportadoras. No sería sorprendente pensar que aquellas que no tenían un mercado internacional consolidado decidieron cesar su actividad ante la incertidumbre, reorientando sus ventas hacia mercados más regionales.

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Contexto internacional

El presidente de EEUU impuso aranceles generalizados del 10% y de hasta el 50% a los países con los que mantenía un mayor déficit comercial. Un año después, Europa ha optado por un rumbo diferente. La Unión Europea ha centrado su atención en América del Sur, firmando finalmente el acuerdo comercial con el Mercosur, que había estado estancado durante décadas en los despachos de Bruselas. Además, se ha acercado a China y ha suscrito pactos comerciales preferenciales con India, Australia y otros países