Canarias, protagonista en el sorteo de la Lotería Nacional

El último sorteo de la Lotería Nacional, celebrado el jueves 9 de abril, ha dejado un reparto de premios que vuelve a poner el foco en Canarias, donde varias localidades han resultado agraciadas tanto en el primer como en el segundo premio. En una jornada marcada por la ilusión y la fortuna, el archipiélago ha destacado por encima de otros territorios al concentrar varios puntos de venta premiados, según ha informado Loterías y Apuestas del Estado.

El número 69.844 ha sido el agraciado con el primer premio, dotado con 300.000 euros al número. Este premio ha estado muy repartido por diferentes puntos del país, pero es especialmente relevante su paso por Canarias, donde ha tocado en dos ubicaciones concretas que refuerzan la buena racha de las islas en sorteos recientes. En concreto, el premio ha sido consignado en Santa Cruz de Tenerife -Santa Cruz de Tenerife-, en la calle Garachico, 54, así como en Torres (Las) -Santa Cruz de Tenerife-, en el municipio de Adeje, en Barranco Las Torres, parcela 7.

La presencia de estos puntos de venta en Tenerife convierte a la isla en uno de los epicentros de la suerte en este sorteo. No es la primera vez que la fortuna sonríe a esta provincia, pero sí resulta especialmente significativo que dos administraciones hayan repartido el premio principal en la misma jornada, consolidando a Canarias como un territorio afortunado dentro del panorama nacional.

Más allá de las islas, el primer premio también se ha vendido en otros puntos como Badalona -Barcelona-, Córdoba -Córdoba-, Granada -Granada-, Madrid -Madrid-, Reus -Tarragona- y Montaverner -Valencia-. Sin embargo, el impacto en Canarias adquiere un valor añadido debido al arraigo de este tipo de sorteos entre la población local, donde cada premio genera un efecto inmediato en la economía y en el ánimo colectivo.

En cuanto al segundo premio, que ha correspondido al número 43.802, dotado con 60.000 euros al número, también ha dejado huella en Canarias. En este caso, el premio ha sido consignado en La Guancha -Santa Cruz de Tenerife-, concretamente en la Avenida Hipólito Sinforiano, 23. Este municipio del norte de Tenerife vuelve a entrar en el mapa de la suerte, sumándose a la lista de localidades canarias premiadas en este sorteo.

El segundo premio también ha recaído en otros lugares del territorio nacional como Palma de Mallorca -Illes Balears- y Bueu -Pontevedra-, pero nuevamente es Canarias la que destaca por su presencia en ambas categorías principales del sorteo.

Este doble protagonismo del archipiélago en el sorteo del jueves refuerza la percepción de Canarias como una comunidad especialmente agraciada en los juegos de azar estatales. La combinación de varios puntos premiados en distintas localidades de Tenerife demuestra que la suerte ha estado especialmente repartida en la isla.

Además de los premios principales, los reintegros del sorteo han correspondido a los números 4, 5 y 3, permitiendo a numerosos participantes recuperar el importe jugado. Aunque estos premios son de menor cuantía, forman parte esencial de la dinámica de la Lotería Nacional, ampliando el número de beneficiarios en cada sorteo.

¿Cómo jugar a la Lotería Nacional?

Logo de Lotería Nacional / LP/DLP

Inicialmente deberás elegir el sorteo en el que deseas participar (siempre hay un mínimo de 4 sorteos disponibles a la venta).

Después deberás elegir el número de 5 cifras (décimo) con el que deseas participar en ese sorteo. Si lo deseas, puedes seleccionar tú las cifras de este número o que el sistema lo haga automáticamente por ti de manera aleatoria, poniendo asteriscos en las cifras que no deseas seleccionar. Debes indicar también el número de décimos que deseas adquirir (entre 1 y 10).

Si eliges un número en concreto, ten en cuenta que este número puede no estar disponible para la venta por haberse vendido ya o por venderse solamente a través de alguna de nuestras Administraciones de Loterías.

Los décimos generados son virtuales (nunca te enviaremos tu décimo en papel, pues estos se venden en exclusiva en las Administraciones de Loterías) pero participan en los sorteos en las mismas condiciones que los décimos de papel y con las mismas probabilidades de ganar premios. La única diferencia es que si has comprado un décimo en papel deberás presentar este para optar a cobrar posibles premios, mientras que en el caso del online recibirás tus premios exactamente igual que para el resto de juegos sin necesidad de que presentes nada.

El precio de cada décimo depende del sorteo en el que participe:

Si es un sorteo de jueves, cada décimo cuesta 3 euros.

Si es un sorteo ordinario de sábado, cada décimo cuesta 6 euros.

Si es un sorteo especial de sábado, cada décimo cuesta 12 o 15 euros.

Si es un sorteo extraordinario, cada décimo cuesta 20 euros.

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Tendrás premio si tu número (o alguna de sus cifras) sale elegido en el sorteo dentro de la distribución de premios que tiene ese sorteo previamente establecida: primer premio, segundo premio, terminación, aproximación, reintegro…).