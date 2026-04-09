Directo | Lluvia, viento y mala mar en Las Palmas de Gran Canaria por una borrasca

Las Palmas de Gran Canaria vive este jueves una jornada marcada por la inestabilidad debido a la influencia de una borrasca situada al suroeste, que está dejando lluvias, rachas de viento intensas y alteración del estado de la mar, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Las precipitaciones, de carácter débil a moderado, afectan a distintos puntos del archipiélago, mientras el viento del noroeste sopla con fuerza, especialmente en zonas altas y medianías, en un episodio que se irá siguiendo en directo a lo largo del día.

Las Palmas de Gran Canaria amanece con lluvia / José Carlos Guerra Jueves pasado por agua en Las Palmas de Gran Canaria: la Aemet alerta de lluvia, viento y oleaje Según la Aemet, este sistema de bajas presiones provocará intervalos nubosos y precipitaciones débiles a moderadas en el archipiélago, especialmente en las vertientes norte de las islas de mayor relieve, así como en Lanzarote y Fuerteventura. El viento soplará del noroeste con intensidad moderada a fuerte, con rachas muy fuertes en zonas altas y medianías, en un episodio de inestabilidad que se dejará notar a lo largo de la jornada.

Claudia Morín El frío, el fuerte viento y las lluvias siguen en Canarias Aunque el calendario diga que Canarias ya está en primavera, la realidad en las calles del Archipiélago parece otra. Los paraguas abiertos, los árboles en constante movimiento y los abrigos son -y serán esta semana- la estampa más repetida en las calles. Una borrasca procedente del oeste de la Península dejará, al menos durante el día de hoy y mañana, precipitaciones débiles o localmente moderadas en las vertientes nortes nortes y oestes de las islas de mayor relieve. Fuerteventura y Lanzarote, por su parte, serán los enclaves con la mayor inestabilidad, sin descartar algún pequeño amago tormentoso cuando el frente llegue a su punto más cercano con el territorio insular.