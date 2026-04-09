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Directo | Lluvia, viento y mala mar en Las Palmas de Gran Canaria por una borrasca

Previsión del tiempo en Canarias (del 06 al 12 de abril)

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La Provincia

Johanna Betancor Galindo

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Las Palmas de Gran Canaria

Las Palmas de Gran Canaria vive este jueves una jornada marcada por la inestabilidad debido a la influencia de una borrasca situada al suroeste, que está dejando lluvias, rachas de viento intensas y alteración del estado de la mar, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Las precipitaciones, de carácter débil a moderado, afectan a distintos puntos del archipiélago, mientras el viento del noroeste sopla con fuerza, especialmente en zonas altas y medianías, en un episodio que se irá siguiendo en directo a lo largo del día.

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