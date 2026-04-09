El Gobierno eleva de 16.016 a 17.081 el número de plazas de las comunidades para acoger a menores migrantes

El Ministerio de Juventud e Infancia ha incrementado de 16.016 a 17.081 la capacidad ordinaria del sistema de acogida de menores migrantes no acompañados en las comunidades autónomas, según el borrador de real decreto que este miércoles iba a presentarse a las comunidades autónomas en la Conferencia Sectorial de Infancia.

En el documento, se actualiza la capacidad ordinaria de los sistemas de protección de menores extranjeros no acompañados de cada comunidad. Este mismo, según ha asegurado la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, será elevado "de manera inminente" al Consejo de Ministros.