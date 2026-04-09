Del teletipo al post: un coloquio en Las Palmas de Gran Canaria pone frente a frente generaciones del periodismo

La manera de contar el mundo ha cambiado, y con ella también la forma de entenderlo. Del papel a la pantalla, del teletipo al post, varias generaciones de profesionales de la comunicación se dieron cita este jueves en el Club LA PROVINCIA, en Las Palmas de Gran Canaria, en un coloquio que puso sobre la mesa cómo ha evolucionado el periodismo y cómo han cambiado también quienes lo consumen.

El encuentro, enmarcado en la iniciativa Gen Match, reunió a Lolina Pérez, periodista y ex jefa de prensa del Gobierno de Canarias; Antonio Cacereño, periodista y exdirector de LA PROVINCIA; Elena Chedas, periodista y reportera de TVC; y Adolfo Rodríguez, periodista y creador de contenido online de LA PROVINCIA, en una mesa moderada por Jezabel Artiles, comunicadora corporativa. La cita sirvió para reflexionar sobre el paso de los medios tradicionales al ecosistema digital y sobre la brecha que se ha ido abriendo entre generaciones también en la forma de informarse.

Durante la apertura, el viceconsejero de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Francisco Candil, explicó que la intención de este espacio es favorecer el encuentro y la reflexión compartida entre edades distintas a partir de un ámbito tan cotidiano y cambiante como la comunicación. Candil señaló que el objetivo del coloquio no es tanto cerrar conclusiones como provocar una conversación útil sobre cómo ha cambiado la información en las últimas décadas, cómo se construye hoy la opinión pública y qué papel juegan los nuevos formatos en esa transformación.

En su intervención, defendió además la necesidad de crear más espacios de diálogo entre generaciones, al considerar que en los últimos años se ha acentuado una desconexión marcada por «menos empatía, menos relaciones» y menos puntos de encuentro. El viceconsejero vinculó esa fractura a otros debates sociales de fondo, como la vivienda, la pobreza o los modelos de convivencia, y sostuvo que la perspectiva intergeneracional debe formar parte también de las políticas públicas. A su juicio, programas como Gen Match buscan precisamente eso: abrir espacios de conversación entre personas que, aunque pertenezcan a contextos y edades distintas, comparten muchas más preocupaciones de las que a veces parece.

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(Habrá ampliación).