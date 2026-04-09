La Policía Nacional lo confirma: este simple clic durante la Declaración de la Renta puede vaciar las cuentas bancarias de los canarios
La Policía Nacional alerta sobre el aumento de ciberataques durante la campaña de la Renta 2025
La campaña de la Declaración de la Renta 2025 ya ha comenzado. Desde este 8 de abril y hasta el 30 de junio de 2026, millones de contribuyentes tendrán que rendir cuentas ante la Agencia Tributaria. Sin embargo, no es a Hacienda a la única que le tienen que tener miedo, ya que esta es una de las épocas que aprovechan los ciberdelincuentes para estafar a sus víctimas.
La Policía Nacional ha alertado a todos los contribuyentes a través de su perfil oficial en X sobre los peligros a los que se exponen durante la campaña de la Renta 2025. "Comienza la campaña Renta 2025 pero seguro que también comienzan su campaña los ciberdelincuentes", avisan.
Los ciudadanos pueden encontrarse con diferentes estafas durante la Renta
El phishing es una técnica muy común entre los ciberdelincuentes en esta época y consiste en el envío de "correos electrónicos fraudulentos que suplantan la identidad de empresas y organizaciones principalmente, en los que, bajo cualquier excusa, solicitan al usuario que acceda a un enlace facilitado en el propio mensaje o que se descarguen algún fichero malicioso", explican desde INCIBe. El objetivo es claro, conseguir acceder a la información personas de sus víctimas como contraseñas o información bancaria.
Además, este tipo de fraudes utilizan un tono de urgencia para que la persona estafada actúe con la mayor rapidez posible sin detenerse a contemplar detenidamente el mensaje e identificar que se trata de un engaño.
Cuidado con los "reembolsos"
El resultado de la declaración de la renta puede salir a los trabajadores a devolver, es decir, Hacienda te paga el dinero que te retuvo de más. También puede salir a pagar porque te retuvieron de menos durante el año o a cero. Durante estos meses, hay que tener cuidado con los falsos "reembolsos", que son los que utilizan los ciberdelincuentes a través de mensajes para conseguir los datos necesarios de sus víctimas para vaciar las cuentas bancarias.
El fraude se hace pasar por la Agencia Tributaria y avisan de un reembolso de impuestos, para cobrarlo debes acceder a un enlace con un simple clic y rellenar tus datos. Una vez caes en la trampa, los ciberdelincuentes ya han conseguido lo que buscan y pueden robar la información personal y el dinero.
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