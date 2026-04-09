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Registran un terremoto de magnitud 3,5 entre Tenerife y Gran Canaria

El Instituto Geográfico Nacional ha registrado un terremoto de magnitud 3,5 entre Tenerife y Gran Canaria, en la zona volcánica de Enmedio, a una profundidad de 30 kilómetros

Terremoto de magnitud 3,5 entre Tenerife y Gran Canaria, en la zona volcánica de Enmedio

Terremoto de magnitud 3,5 entre Tenerife y Gran Canaria, en la zona volcánica de Enmedio / E.D.

EFE

Santa Cruz de Tenerife

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado este jueves un terremoto de magnitud 3,5 mbLg entre Tenerife y Gran Canaria, en la zona conocida como del volcán de Enmedio.

El IGN lo ha localizado a una profundidad de 30 kilómetros e indica que ha sido sentido por la población, si bien no especifica de momento dónde y con qué intensidad.

El volcán de Enmedio se encuentra en una zona de alta actividad sísmica

El pasado febrero se registró un terremoto de magnitud 4,1 e intensidad III, sentido en numerosos municipios de Tenerife y Gran Canaria.

Enmedio es un volcán identificado y cartografiado por primera vez en 1994. Tiene forma cónica, con un diámetro en su base de 3,5 kilómetros, que está situada a una profundidad de entre 2.140 y 2.350 metros (la mayor corresponde a su mitad nordeste).

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Es, de hecho, una montaña de altitud considerable (entre 560 y 730 metros, dependiendo de la vertiente por donde se mida), pero cuya cima está 1.625 metros por debajo de la superficie del mar.

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