El senador Pedro San Ginés, tras su absolución por el Supremo: “Tengo un sabor agridulce pese al fallo favorable”

El senador por la comunidad autónoma de Canarias y expresidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro San Ginés (CC), ha valorado este jueves su absolución de los delitos de denuncia falsa y falso testimonio por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. La resolución, según explicó el propio dirigente en rueda de prensa, ha sido dictada por un tribunal compuesto por siete magistrados.

San Ginés compareció para valorar el fallo judicial, en el que insistió en que la sentencia confirma su postura mantenida durante años. No obstante, aseguró que la resolución no le deja una satisfacción plena, sino una sensación “agridulce”.

Críticas al proceso judicial

Durante su intervención, el también secretario general de Coalición Canaria en Lanzarote y La Graciosa quiso responder a quienes han cuestionado la absolución argumentando su condición de aforado.

El senador aclaró que el aforamiento no implica impunidad, sino que establece que el procedimiento judicial debe ser autorizado por el Senado y juzgado por un órgano superior. En este caso, destacó que fue el propio Senado el que dio luz verde al proceso, siendo finalmente el Tribunal Supremo el encargado de juzgar los hechos.

El senador por la Comunidad Autónoma de Canarias Pedro San Ginés, en el Senado / La Provincia

San Ginés subrayó que esta circunstancia supone, en su opinión, mayores garantías, al tratarse del órgano judicial de mayor rango en este tipo de causas.

El origen del caso y Carlos Espino

El dirigente político recordó que el origen de este procedimiento se remonta a hechos denunciados hace 17 años. En ese contexto, reiteró las acusaciones que en su momento realizó contra Carlos Espino (PSOE), entonces consejero de los Centros Turísticos del Cabildo de Lanzarote y secretario insular del PSOE.

Según San Ginés, Espino habría dado instrucciones para adjudicar contratos sin respetar los procedimientos legales, con pagos que superarían los 700.000 euros mediante un contrato inicial de menor cuantía, además de otros abonos sin respaldo contractual a empresas vinculadas.

El senador lamentó que este caso fuera archivado en su momento, mostrando su desacuerdo con esa decisión judicial y reconociendo que, a título personal, considera que debería haberse recurrido de otra forma.

Pedro San Ginés, este jueves, en la sede de CC en Arrecife / La Provincia

Cuestionamientos al papel judicial en Lanzarote

En su comparecencia, San Ginés también dirigió críticas hacia el sistema judicial, señalando directamente al magistrado Jerónimo Alonso. Según afirmó, este juez habría impulsado el proceso judicial pese a considerar que no prosperaría.

El político manifestó que este tipo de actuaciones evidencian, a su juicio, fallos en el funcionamiento del sistema judicial, especialmente en el ámbito local. En este sentido, vinculó el proceso a una supuesta estrategia política para apartarlo de la vida pública.

Reacciones personales y referencia a la familia denunciante

Más allá de las valoraciones políticas y judiciales, San Ginés expresó también su pesar por el impacto del caso en la familia del denunciante fallecido. Afirmó lamentar que la situación haya derivado en un proceso que, en su opinión, reabrió heridas innecesarias.

El senador aseguró que la denuncia se produjo influida por terceros, mencionando nuevamente a Carlos Espino y al alcalde de Haría, aunque sin aportar nuevos detalles en su intervención pública.

Asimismo, criticó que durante el proceso se le atribuyeran responsabilidades graves, incluyendo acusaciones relacionadas con perjuicios económicos y personales, así como una solicitud de indemnización de 200.000 euros.

Llamamiento al diálogo político en Lanzarote

Pese al tono crítico de buena parte de su intervención, Pedro San Ginés concluyó su comparecencia con un mensaje de apertura política. En concreto, tendió la mano a la militancia y a los responsables públicos del PSOE en Lanzarote para retomar el diálogo entre formaciones.

El dirigente nacionalista señaló que, tras dos décadas de enfrentamientos políticos, considera necesario abrir una nueva etapa basada en el entendimiento institucional.