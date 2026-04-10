Hasta el 80% del personal laboral autonómico podría convertirse en funcionario

Hasta el 80% de la plantilla del personal laboral de la Administración General de la Comunidad Autónoma podría acceder a convertirse en funcionario de carrera a través de un procedimiento que se pondrá en marcha a través del plan de ordenación firmado entre el Gobierno canario y los sindicatos. El plan afecta a 7.749 trabajadores laborales, de los que 3.891 son fijos, y una parte destacada de las categorías que ostenta este personal son susceptibles que cambiar su vínculo jurídico con la Administración, en una primera fase de forma voluntaria, según recoge el documento pactado.

El personal laboral de la Administración General autonómica supone el 60% de los empleados públicos y son los que se van a beneficiar del Plan Estratégico de Ordenación del Personal Laboral, que en sus cuatro años de periodo de aplicación permite la funcionarización de ese personal, regula el sistema de acceso y avanza en la movilidad, el desarrollo de la carrera profesional o la mejora de sus condiciones y derechos. El plan de ordenación fue suscrito por el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo; la consejera de Presidencia y Administraciones Públicas, Nieves Lady Barreto, y representantes de los sindicatos CSIF, CCOO, Cobas, Sepca e Intersindical Canaria. El documento aborda la reclasificación profesional, la movilidad mediante concursos, la promoción interna, las bases de los nuevos procesos selectivos y permite que el personal laboral pueda acceder voluntariamente a procesos de funcionarización de sus puestos.

El plan es una declaración de intenciones y compromisos entre la Dirección General de Función Pública y los representantes de los trabajadores que, a partir de ahora, se tendrá que concretar en medidas en cada uno de los ejes en los que se divide la planificación. Se va a constituir una comisión de seguimiento una vez que el plan de publique en el BOC, de la que saldrán tres grupos de trabajo que fijarán las bases para el desarrollo de las diferentes líneas estratégicas, determinar los datos y cifras y desarrollar los plazos durante la vigencia del acuerdo, que es por cuatro años. El 31 de diciembre tienen que estar pactadas las medidas por parte de los grupos de trabajo para iniciar el desarrollo de las mismas ya en 2027.

La funcionarización del personal laboral es el aspecto más novedoso del plan de ordenación pero también hay otros derechos a los que se compromete Función Pública con el personal laboral y que iguala a estos empleados con el personal funcionario. La movilidad y la promoción, la reducción de la temporalidad, las ofertas de empleo público y la reordenación profesional son los otros cuatro aspectos que recoge el documento acordado y que se irán desarrollando en los próximos años.

Mejorar el servicio

En el acto celebrado en la sede de Presidencia de Santa Cruz de Tenerife el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha recordado a los firmantes que "todos somos servidores públicos" y que el objetivo del plan es prestar un mejor servicio a la ciudadanía. La consejera de Presidencia, Nieves Lady Barreto, ha subrayado que este plan transforma la relación de la Administración con su personal, así como también la forma de acceder, la selección y la mejora de sus condiciones. "Había que dar la posibilidad a todo el personal laboral de acceder a derechos que, a pesar de tenerlos reconocidos, no podían ejercer plenamente", ha destacado. Ha instado a constituir cuanto antes la comisión mixta para el desarrollo del plan, así como los grupos de trabajo que van a desarrollar los distintos ejes y funciones del plan en el plazo determinado de cuatro años. La consejera ha explicado que el plan "nace de la unanimidad" y ha considerado justo "dar al personal laboral la posibilidad de acabar su carrera profesional dentro de la administración pública como funcionarios de carrera".

Barreto destacó que las mujeres representan casi el 79% del total, "lo que es un reflejo de la diferencia en el acceso al mercado laboral público que han tenido a lo largo de los años, aún teniendo la misma formación, por el tiempo que hay que dedicar para preparar una oposición". Así, dijo, "tras finalizar el proceso de estabilización, nos marcamos como objetivo mejorar los derechos de nuestro personal laboral y dotarlo de un marco regulatorio que diera respuesta a una reivindicación histórica, reforzando de nuestra política para transformar la relación de la Administración General con sus empleados públicos".

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El Ejecutivo se compromete a que en las modificaciones que se realicen en adelante de las relaciones de puestos de trabajo (RPT) no se podrán contemplar la creación de nuevas plazas de personal laboral cuando el vínculo jurídico legalmente establecido sea el de funcionario. Asimismo en los puestos en situación de regularización que quedan vacantes por extinción del vínculo jurídico, igualmente la Administración procederá a su transformación o amortización. El plan asume que el personal laboral fijo tenga la oportunidad de adaptarse al régimen funcionarial de forma voluntaria y respetando los derechos laborales adquiridos.