Canarias amanece con lluvias y viento fuerte este viernes

Canarias comienza este viernes con cielos nubosos y probables lluvias débiles a moderadas en varias islas, especialmente durante la primera mitad del día, en una jornada marcada por el viento del noroeste y el mal estado de la mar, según la Aemet.

Las Palmas de Gran Canaria amanece con lluvia / José Carlos Guerra

Previsión por islas :

GRAN CANARIA

Nuboso en el norte y oeste con probables precipitaciones entre débiles y moderadas que pueden llegar a ser persistentes. En el resto de vertientes, intervalos nubosos que podrían ir acompañados, con baja probabilidad, de precipitación aislada y ocasional. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del noroeste, ocasionalmente fuerte en zonas bajas del nordeste y suroeste a últimas horas del día.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Las Palmas de Gran Canaria 15/19

LANZAROTE

Nuboso en general, con precipitaciones entre débiles y moderadas, más probables durante la primera mitad del día, pero sin descartarlas durante el resto de horas. Baja probabilidad de algún chubasco fuerte aislado que venga acompañado de tormenta a lo largo de la madrugada y la mañana. Durante las horas centrales tenderá a intervalos nubosos. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del noroeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Arrecife 15/21

FUERTEVENTURA

Intervalos nubosos con lluvias débiles a moderadas, sobre todo en la primera mitad del día. Temperaturas con pocos cambios. Viento fuerte del noroeste con rachas muy fuertes.TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Puerto del Rosario 15/21

TENERIFE

En el norte, nuboso con probables lluvias entre débiles y moderadas, que podrían ser persistentes. En el resto de vertientes, predominio de intervalos sin descartar lluvia débil y ocasional. Temperaturas con pocos cambios. Heladas débiles en el Teide. Viento moderado del noroeste con intervalos de fuerte en la Dorsal, cumbres centrales, extremo noreste, área metropolitana, extremo oeste y vertiente suroeste, donde no se descartan rachas muy fuertes.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de Tenerife 15/21

LA GOMERA

En el norte y zonas altas, nuboso con probables lluvias entre débiles y moderadas, que podrían ser persistentes. En el resto de zonas, intervalos nubosos sin descartar lluvia en general de carácter débil y ocasional. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado de componente norte con intervalos de fuerte en zonas altas, medianías del sur y vertientes este y oeste, donde son probables las rachas muy fuertes a partir del mediodía.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

San Sebastián de La Gomera 16/20

LA PALMA

En el norte, nuboso con probables lluvias entre débiles y moderadas, que podrían ser persistentes. En el resto de vertientes, intervalos sin descartar lluvia débil y ocasional. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado de componente norte, con intervalos de fuerte en cumbres y medianías del este y oeste donde son probables las rachas muy fuertes a partir del mediodía. En zonas bajas del este y oeste no se descartan.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de La Palma 15/21

EL HIERRO

En el norte, nuboso con precipitaciones débiles, en general, sin descartar que sean moderadas y/o persistentes. En el resto de zonas, intervalos nubosos sin descartar precipitaciones ocasionales. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado de componente norte con intervalos de fuerte en zonas altas y en los extremos oeste y nordeste, donde son probables las rachas muy fuertes a partir del mediodía.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

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