Canarias amanece con lluvias y viento fuerte este viernes
Canarias registra este viernes una jornada marcada por cielos nubosos y lluvias débiles a moderadas durante la primera mitad del día, con viento del noroeste y fuerte oleaje, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet)
Canarias comienza este viernes con cielos nubosos y probables lluvias débiles a moderadas en varias islas, especialmente durante la primera mitad del día, en una jornada marcada por el viento del noroeste y el mal estado de la mar, según la Aemet.
Previsión por islas :
GRAN CANARIA
Nuboso en el norte y oeste con probables precipitaciones entre débiles y moderadas que pueden llegar a ser persistentes. En el resto de vertientes, intervalos nubosos que podrían ir acompañados, con baja probabilidad, de precipitación aislada y ocasional. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del noroeste, ocasionalmente fuerte en zonas bajas del nordeste y suroeste a últimas horas del día.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
- Las Palmas de Gran Canaria 15/19
LANZAROTE
Nuboso en general, con precipitaciones entre débiles y moderadas, más probables durante la primera mitad del día, pero sin descartarlas durante el resto de horas. Baja probabilidad de algún chubasco fuerte aislado que venga acompañado de tormenta a lo largo de la madrugada y la mañana. Durante las horas centrales tenderá a intervalos nubosos. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del noroeste.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
- Arrecife 15/21
FUERTEVENTURA
Intervalos nubosos con lluvias débiles a moderadas, sobre todo en la primera mitad del día. Temperaturas con pocos cambios. Viento fuerte del noroeste con rachas muy fuertes.TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
- Puerto del Rosario 15/21
TENERIFE
En el norte, nuboso con probables lluvias entre débiles y moderadas, que podrían ser persistentes. En el resto de vertientes, predominio de intervalos sin descartar lluvia débil y ocasional. Temperaturas con pocos cambios. Heladas débiles en el Teide. Viento moderado del noroeste con intervalos de fuerte en la Dorsal, cumbres centrales, extremo noreste, área metropolitana, extremo oeste y vertiente suroeste, donde no se descartan rachas muy fuertes.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
- Santa Cruz de Tenerife 15/21
LA GOMERA
En el norte y zonas altas, nuboso con probables lluvias entre débiles y moderadas, que podrían ser persistentes. En el resto de zonas, intervalos nubosos sin descartar lluvia en general de carácter débil y ocasional. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado de componente norte con intervalos de fuerte en zonas altas, medianías del sur y vertientes este y oeste, donde son probables las rachas muy fuertes a partir del mediodía.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
- San Sebastián de La Gomera 16/20
LA PALMA
En el norte, nuboso con probables lluvias entre débiles y moderadas, que podrían ser persistentes. En el resto de vertientes, intervalos sin descartar lluvia débil y ocasional. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado de componente norte, con intervalos de fuerte en cumbres y medianías del este y oeste donde son probables las rachas muy fuertes a partir del mediodía. En zonas bajas del este y oeste no se descartan.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
- Santa Cruz de La Palma 15/21
EL HIERRO
En el norte, nuboso con precipitaciones débiles, en general, sin descartar que sean moderadas y/o persistentes. En el resto de zonas, intervalos nubosos sin descartar precipitaciones ocasionales. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado de componente norte con intervalos de fuerte en zonas altas y en los extremos oeste y nordeste, donde son probables las rachas muy fuertes a partir del mediodía.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
- Valverde 9/12
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