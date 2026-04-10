Canarias en aviso por viento: rachas de más de 90 km/h este sábado
La Aemet prevé rachas de viento muy fuertes, especialmente en cumbres y vertientes expuestas de Canarias, donde se podrían superar los 90 kilómetros por hora durante la madrugada
El viento comienza a intensificarse este sábado en Canarias, en una jornada marcada por intervalos nubosos, lluvias débiles en algunos puntos y un notable empeoramiento del estado de la mar.
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) advierte de rachas muy fuertes, especialmente en cumbres y vertientes expuestas, donde podrían superarse los 90 kilómetros por hora durante la madrugada y primeras horas del día.
Durante la tarde, el archipiélago mantiene un escenario de inestabilidad con predominio de cielos nubosos en el norte de las islas y apertura de claros en el resto. El viento del norte o noroeste sopla con intensidad moderada a fuerte, con rachas muy intensas en zonas altas y medianías, mientras en el mar se registra fuerte marejada o mar gruesa, acompañada de mar de fondo del noroeste.
Previsión por islas :
GRAN CANARIA
Predominio de cielos nubosos en la mitad norte con probables precipitaciones débiles durante la madrugada y primera mitad del día. En el resto de zonas, poco nuboso, con algún intervalo ocasional por la tarde. Temperaturas mínimas en ligero ascenso. Máximas con pocos cambios. Viento de componente norte entre moderado y fuerte, con probables rachas muy fuertes en cumbres y vertientes este y oeste.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
- Las Palmas de Gran Canaria 15/19
LANZAROTE
Predominio de cielos nubosos con probables precipitaciones débiles y ocasionales durante la madrugada. Temperaturas mínimas en ligero ascenso. Máximas con pocos cambios. Viento del noroeste con intervalos de fuerte en zonas de interior donde son probables las rachas muy fuertes. A últimas horas del día gira a norte y disminuye su intensidad.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
- Arrecife 16/22
FUERTEVENTURA
Predominio de cielos nubosos con probables precipitaciones débiles y ocasionales. Temperaturas mínimas en ligero ascenso. Máximas con pocos cambios. Viento del noroeste con intervalos de fuerte en zonas de interior donde son probables las rachas muy fuertes. A últimas horas del día gira a norte y disminuye su intensidad.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
- Puerto del Rosario 17/22
TENERIFE
Nuboso en el norte con probables precipitaciones débiles durante la madrugada y primera mitad del día. En el resto de zonas, intervalos nubosos. Temperaturas en ligero ascenso, más acusado en cumbres centrales. Viento de componente norte entre moderado y fuerte, con probables rachas muy fuertes en la vertiente sur del área metropolitana y cumbres y zonas altas de la dorsal. En cumbres centrales se podrán superar los 90 km/h de madrugada.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
- Santa Cruz de Tenerife 15/21
LA GOMERA
Nuboso en el norte con probables precipitaciones débiles durante la madrugada y primera mitad del día. Temperaturas con pocos cambios o en ligero ascenso. Viento de componente norte entre moderado y fuerte, con probables rachas muy fuertes en cumbres y vertientes este y oeste.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
- San Sebastián de La Gomera 16/20
LA PALMA
En el norte y este intervalos nubosos con baja probabilidad de precipitaciones débiles y ocasionales. En el resto de zonas poco nuboso. Temperaturas con pocos cambios. Viento de componente norte entre moderado y fuerte con probables rachas muy fuertes en cumbres y medianías de las vertientes este y oeste, aunque tampoco se descartan en zonas bajas.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
- Santa Cruz de La Palma 15/21
EL HIERRO
Intervalos nubosos en el norte y poco nuboso en el resto. Temperaturas con pocos cambios o en ligero ascenso. Viento de componente norte entre moderado y fuerte, con probables rachas muy fuertes en cumbres y vertientes este y oeste.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
- Valverde 9/12
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