Canarias refuerza su FP con 184 nuevos ciclos, dobles titulaciones y una apuesta por la formación online

La Consejería de Educación dio a conocer este viernes en el Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) Felo Monzón Grau-Bassas, en Las Palmas de Gran Canaria, las principales novedades de la oferta de Formación Profesional para el curso 2026/2027, que incorpora nuevos estudios, amplía las dobles titulaciones y refuerza la modalidad virtual. El consejero Poli Suárez reveló que se prevé un aumento del alumnado del Archipiélago de 4.500 personas.

Estas medidas, expuestas junto con el viceconsejero de Formación Profesional y Cualificaciones Profesionales, Francisco Rodríguez Machado, forman parte de la planificación educativa trasladada esta misma semana al Consejo Canario de Formación Profesional, en el marco de una sesión en la que también se analizó el desarrollo de estas enseñanzas durante el último año.

En este contexto, Poli Suárez señaló que “seguimos dando pasos para consolidar una Formación Profesional más moderna y mejor conectada con la realidad de nuestras islas, ampliando la oferta y generando nuevas oportunidades para el alumnado en todo el archipiélago”. El consejero añadió que “la incorporación de nuevos ciclos, el impulso de la modalidad virtual o el crecimiento de las dobles titulaciones responden a una planificación que tiene en cuenta tanto las demandas del mercado laboral como las necesidades del alumnado”.

Mapa insular

Asimismo, el consejero destacó que “uno de los grandes avances de esta propuesta es que permite estudiar más y mejor sin tener que salir de tu isla, acercando la Formación Profesional a todos los rincones de Canarias, gracias al nuevo mapa insular de la FP”. Además, subrayó que la aspiración de la consejería, gracias a la oferta renovada, es alcanzar una cifra cercana a los 52.000 estudiantes el próximo curso, aumentando en aproximadamente 4.500 el alumnado respecto al presente año”.

En concreto, la propuesta presentada para el próximo curso académico incorpora nuevos ciclos formativos, la ampliación de dobles titulaciones en distintas familias profesionales y una apuesta por la formación en modalidad virtual, con el objetivo de seguir adaptando la FP a las necesidades del mercado, facilitar itinerarios más flexibles y favorecer las oportunidades de acceso al alumnado de todas las islas.

Nuevas familias profesionales

Dentro de estas novedades, se incorporan nuevas titulaciones en las familias profesionales de Química; Servicios Socioculturales y a la Comunidad; y Seguridad y Medio Ambiente. A estas se suman también itinerarios de FP Adaptada, como el programa de Actividades Auxiliares en Agricultura.

Además, se presentó la nueva página web de la FP en Canarias, centrada en los tres perfiles implicados en este tipo de enseñanzas: el empresariado, a quien se le da respuesta a sus demandas respecto a la acreditación, a la búsqueda de profesionales y la participación de la modalidad dual; al alumnado, quien ahora podrá conocer de manera sencilla todas las familias profesionales, los estudios y sus ubicaciones; y al profesorado, que tendrá de forma accesible las herramientas fundamentales para la gestión de la FP Dual. Esta web, que estará disponible a partir de la próxima semana, será ágil, intuitiva y con una funcionalidad que prioriza el acceso desde dispositivos móviles con el objetivo de acercarse a su principal público potencial.

Modalidad virtual

La modalidad virtual se consolida como otra de las líneas de desarrollo del sistema, ofreciendo la posibilidad de compatibilizar la residencia en distintas islas con la formación. Dentro de esta modalidad, se incorpora el ciclo de Asesoría de Imagen Personal y Corporativa, de la familia de Imagen Personal. Además, se suman los segundos cursos virtuales de Desarrollo de Aplicaciones Web, Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma, Asistencia a la Dirección y Marketing y Publicidad, dirigidos a personas que ya poseen un título y desean completar una doble titulación.

Precisamente la doble titulación es una de las principales novedades del mapa formativo de la FP para el próximo curso. Estos itinerarios permitirán al alumnado cursar dos ciclos relacionados, optimizando el tiempo de formación gracias a que se podrán obtener dos títulos en tres años, favoreciendo una mayor inserción laboral con mayor eficiencia y flexibilidad.

Nuevas combinaciones

En este sentido, se añaden ocho nuevas combinaciones: Administración y Finanzas junto con Asistencia a la Dirección; Gestión de Ventas y Espacios Comerciales con Marketing y Publicidad; Transporte y Logística con Comercio Internacional; Desarrollo de Aplicaciones Web con Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma; Dirección de Cocina con Dirección de Servicios de Restauración; Guía, Información y Asistencia Turísticas con Agencias de Viajes y Gestión de Eventos; Electromecánica de Vehículos Automóviles con Mantenimiento de Maquinaria, y Diseño y Gestión de la Producción Gráfica con Producción en Industrias de Artes Gráficas.

En la misma línea de ampliar las oportunidades formativas en todo el archipiélago, se incorporan casi una decena de nuevos estudios presenciales en distintas islas: Emergencias y Protección Civil, en El Hierro; Comercialización de Productos Alimentarios, en Fuerteventura; Ganadería y Asistencia en Sanidad, y Planta Química, en Gran Canaria; Coordinación del personal en reuniones profesionales, congresos, ferias, exposiciones y eventos, en La Gomera; Higiene Bucodental, en Lanzarote; Farmacia y Parafarmacia, en La Palma; y Sanidad Ambiental Aplicada, así como Asesoría de Imagen Personal y Corporativa, en Tenerife.

Llegar a más islas

Esta planificación supondrá también una ampliación de la oferta en distintas islas y familias profesionales, con la incorporación de 184 nuevos ciclos –62 en Gran Canaria, 61 en Tenerife, 18 en Fuerteventura, 16 en La Palma, diez en La Gomera, otros diez en Lanzarote y siete en la isla de El Hierro–. La nueva programación permitirá reforzar sectores estratégicos para la economía canaria, al tiempo que mejora la distribución territorial de los estudios y acerca nuevas oportunidades formativas al alumnado.

Esta ampliación se enmarca en el Mapa de la Formación Profesional de Canarias, el principal instrumento de planificación educativa en este ámbito, elaborado a partir del análisis del mercado laboral, informes sectoriales y el diálogo con cabildos, ayuntamientos, centros educativos y agentes sociales. A través de este proceso, la Consejería continúa avanzando en la consolidación de un modelo de Formación Profesional cada vez más conectado con el tejido productivo de las islas.