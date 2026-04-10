Diginnova celebra la clausura de su tercera edición con un encuentro en la Fundación Universitaria de Las Palmas

La sede de la Fundación Universitaria de Las Palmas (FULP) acogió este martes «Compartiendo experiencias Diginnova», el encuentro de clausura de la tercera edición de este Programa, que reunió a medio centenar de personas, entre beneficiarios/as, empresas colaboradoras y representantes institucionales, para compartir las experiencias y aprendizajes generados a lo largo de esta iniciativa de formación y empleabilidad vinculada a la innovación, la sostenibilidad y la transformación digital.

El acto contó con la participación del director de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (ACIISI), Javier Franco, y el presidente de la FULP, Alberto Cabré, quienes dieron la bienvenida a las personas asistentes.

Javier Franco aseguró que este programa «demuestra algo muy claro: en Canarias hay talento, y lo que estamos haciendo es activarlo. Desde el Gobierno de Canarias, a través de la ACIISI, lo tenemos muy claro: la innovación no va solo de tecnología, va de personas y este programa conecta eso, talento y empresa».

Alberto Cabré destacó que «Diginnova es una muestra del trabajo conjunto entre instituciones para acercar la formación a las necesidades reales del mercado laboral, facilitando que el talento joven encuentre oportunidades profesionales en sectores estratégicos para Canarias».

Durante el encuentro se desarrolló un diálogo moderado por Eduardo Manrique de Lara, director gerente de la Fundación Universitaria de Las Palmas, en el que participaron personas beneficiarias del programa junto a representantes de las empresas en las que realizaron su estancia práctica. Este espacio permitió compartir, desde ambas perspectivas, la experiencia del programa y su impacto en el desarrollo profesional y organizativo.

En el coloquio intervinieron Iván Ojeda Andrés, director creativo de Cúrcuma Digital, empresa especializada en la creación y desarrollo de proyectos audiovisuales; Daniel Pérez Marcos, director técnico de la Fundación Canaria Instituto de Ciencias Neurológicas, entidad centrada en la investigación, rehabilitación y apoyo a personas con enfermedades neurológicas; y Maica Amador, CEO de Sparkling Tech Solutions, startup tecnológica orientada al desarrollo de soluciones innovadoras basadas en inteligencia artificial, neurociencia y entornos digitales.

Javier Franco, director de la ACIISI, y Eduardo Manrique de Lara, director gerente de la FULP, junto a participantes del programa Diginnova / La Provincia

Junto a ellos participaron las personas beneficiarias Joan Hernández Padrón, titulado en Gráfica Interactiva que realizó sus prácticas en Cúrcuma Digital; Azahara Desiree Monagas González, graduada en Derecho, que desarrolló su periodo de prácticas en Abogada Mercantil; y Nauzet Juan Castellano Almeida, graduado en Biología y que llevó a cabo su estancia de prácticas en IU-ECOAQUA (ULPGC), quienes pusieron en común su experiencia destacando la oportunidad de aplicar sus conocimientos en entornos reales de trabajo, adquirir nuevas competencias y abrir nuevas vías de desarrollo profesional.

Además, el espacio acogió la retransmisión en directo del programa «Herrera en COPE Gran Canaria», conducido por Javier Benítez, en el que participaron el director de la ACIISI, Javier Franco; y el presidente y el director gerente de la FULP, Alberto Cabré y Eduardo Manrique de Lara, respectivamente.

Durante el programa también intervinieron representantes de empresas y personas beneficiarias de la tercera edición de Diginnova: Juan Suárez, CEO de Water2kW, empresa especializada en la producción de hidrógeno verde mediante tecnologías sostenibles, junto a la beneficiaria Victoria Marcè Acosta, graduada en Ingeniería Informática; así como Enrique González, director de GBD Smart Consulting, empresa centrada en el desarrollo de soluciones tecnológicas y consultoría informática, acompañado por el beneficiario Ángel González Galván, graduado en Administración y Dirección de Empresas.

El programa, impulsado por la ACIISI y gestionado por la Fundación Universitaria de Las Palmas junto a la Fundación General de la Universidad de La Laguna (FGULL), tiene como objetivo mejorar la empleabilidad de personas tituladas y favorecer la incorporación de perfiles profesionales especializados a empresas y centros de investigación del Archipiélago, contribuyendo al mismo tiempo a la modernización del tejido productivo, ya que las personas beneficiarias se han formado en sostenibilidad, innovación y transformación digital.

Un encuentro para poner en valor la tercera edición de Diginnova

Durante el encuentro, se puso en valor el recorrido de esta tercera edición, en la que el programa ha vuelto a registrar una alta participación. En la provincia de Las Palmas se recibieron más de 470 inscripciones, de las que 310 personas fueron finalmente admitidas, y alrededor de 200 han completado el proceso formativo.

Además, un total de 129 participantes realizaron su estancia práctica en empresas y centros de investigación, en el marco de un modelo de formación dual que combina formación teórica y experiencia profesional en entornos reales de trabajo.

La implicación del tejido empresarial ha sido también uno de los aspectos destacados de esta edición, con 154 empresas inscritas en el programa, de las cuales 97 acogieron a personas en prácticas, facilitando así la conexión entre el talento joven y las necesidades reales del mercado laboral.

Un programa consolidado en el ecosistema de innovación

Diginnova se consolida como una herramienta para impulsar la empleabilidad y acompañar a las empresas en sus procesos de transformación digital y ecológica, a través de la incorporación de perfiles cualificados y actualizados. Su modelo de formación dual, certificado por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, combina formación online en innovación, sostenibilidad y digitalización con estancias prácticas remuneradas en empresas y centros de investigación.

Noticias relacionadas

El programa está financiado por la Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura del Gobierno de Canarias y cofinanciado por el Fondo Social Europeo Plus (FSE+), y se desarrolla en colaboración con las universidades públicas canarias.