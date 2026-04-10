🔴DIRECTO | Canarias, en alerta por fenómenos costeros, viento y lluvia: avisos de la Aemet y última hora en los aeropuertos

La borrasca Therese parecía haber llegado a su fin, pero sus efectos todavía perduran en distintos puntos de las Islas. Los desprendimientos y la presencia de rocas en la carretera de La Matanza, en Las Palmas de Gran Canaria, han dejado alrededor de una veintena de personas incomunicadas –incluyendo mayores y enfermas– durante más de tres semanas. Sus viviendas se encuentran en un lindero con Telde y Santa Brígida, en las cercanías de dos barrancos, por lo que los tres ayuntamientos tienen competencias en la zona.

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