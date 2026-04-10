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🔴DIRECTO | Canarias, en alerta por fenómenos costeros, viento y lluvia: avisos de la Aemet y última hora en los aeropuertos
Las islas sufren los efectos de una borrasca que dejará olas importantes, rachas muy fuertes en medianías y precipitaciones en gran parte del Archipiélago
Canarias afronta este jueves una jornada marcada por el viento y la mala mar, con avisos de la Aemet en el archipiélago y Lanzarote en nivel naranja por oleaje. La previsión apunta además a lluvias débiles a moderadas en distintos puntos de las Islas, en un episodio que se seguirá en directo a lo largo del día. Sigue aquí la última hora de la situación meteorológica y su impacto en los aeropuertos.
Ancor Torrens
Canarias amanece con lluvias y viento fuerte este viernes
Canarias comienza este viernes con cielos nubosos y probables lluvias débiles a moderadas en varias islas, especialmente durante la primera mitad del día, en una jornada marcada por el viento del noroeste y el mal estado de la mar, según la Aemet.
Nayra Bajo de Vera
Una veintena de personas permanecen incomunicadas más de tres semanas por los efectos de la borrasca Therese
La borrasca Therese parecía haber llegado a su fin, pero sus efectos todavía perduran en distintos puntos de las Islas. Los desprendimientos y la presencia de rocas en la carretera de La Matanza, en Las Palmas de Gran Canaria, han dejado alrededor de una veintena de personas incomunicadas –incluyendo mayores y enfermas– durante más de tres semanas. Sus viviendas se encuentran en un lindero con Telde y Santa Brígida, en las cercanías de dos barrancos, por lo que los tres ayuntamientos tienen competencias en la zona.
José Pérez Curbelo
Vecinos de Las Goteras incomunicados tras los efectos de la borrasca Therese
Reportaje fotográfico de nuestro compañero José Pérez Curbelo. Ver más
El Cabildo de Gran Canaria aprueba los 13,3 millones de emergencia para reparar 21 carreteras afectadas por la borrasca Therese
Obras Públicas podrá adjudicar de forma inmediata la rehabilitación de las vías, que suponen un total de 18 obras situadas en el sur, centro y cumbres de la isla
Más lluvias, más viento y oleaje: estos son los avisos de la Aemet para este fin de semana en Canarias
El Ejecutivo autonómico mantiene la prealerta por rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora y continúa el riesgo por derrumbe
Lluvias y mala mar este viernes en Canarias: así viene el tiempo
Canarias registra este viernes una jornada marcada por cielos nubosos y lluvias débiles a moderadas durante la primera mitad del día, con viento del noroeste y fuerte oleaje, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet)
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