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🔴DIRECTO | Canarias, en alerta por fenómenos costeros, viento y lluvia: avisos de la Aemet y última hora en los aeropuertos

Las islas sufren los efectos de una borrasca que dejará olas importantes, rachas muy fuertes en medianías y precipitaciones en gran parte del Archipiélago

Previsión del tiempo en Canarias (del 06 al 12 de abril)

Previsión del tiempo en Canarias (del 06 al 12 de abril)

La Provincia

Johanna Betancor Galindo

Aránzazu Fernández

Diego R. Moreno

Aarón Cabrera Artiles

Héctor Rosales

Las Palmas de Gran Canaria

Canarias afronta este jueves una jornada marcada por el viento y la mala mar, con avisos de la Aemet en el archipiélago y Lanzarote en nivel naranja por oleaje. La previsión apunta además a lluvias débiles a moderadas en distintos puntos de las Islas, en un episodio que se seguirá en directo a lo largo del día. Sigue aquí la última hora de la situación meteorológica y su impacto en los aeropuertos.

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