La Guardia Civil avisa a los canarios: este gesto antes de irte el fin de semana puede revelar a los ladrones que la casa está vacía

Con la llegada de la primavera y con ello el buen tiempo, muchas con las familias que buscan escaparse un fin de semana para desconectar de la rutina. Un viaje express que tiene como objetivo conocer nuevos lugares, disfrutar de la gastronomía y recargar las pilas. Sin embargo, este tipo de escapadas, en muchas ocasiones, se convierten es vías para los ladrones si no se toman las medidas de seguridad adecuadas.

La Guardia Civil insiste en la importancia de mantener la precaución cuando vas a disfrutar de una escapada. "Si vas a aprovechar el buen tiempo para una escapada el próximo fin de semana, no des pistas a los amigos de lo ajeno".

Cómo evitar dejar pistas a los ladrones

en muchas ocasiones, los delincuentes detectan señales claras de ausencia en el hogar por culpa de los mismos propietarios. Entre las claves más habituales está dejar las persianas completamente bajadas, las persianas deben permanecer por la mitad. El almacenamiento de demasiado correo en el buzón también es una señal clara para los ladrones.

Uno de los consejos de la Guardia Civil es similar normalidad en casa. Para ello, se puede usar programadores de luz, de forma que parezca que hay actividad en el interior de la vivienda. Dejar la ropa tendida durante varios días también es una señal, por lo que se aconseja recogerla antes de marchar de viaje.

Sin embargo, la actividad con la que más se recomienda extremar las precauciones es el uso de las redes sociales. Publicar fotos sobre la escapada en tiempo real puede alertar a los posibles ladrones de que no hay nadie en casa. "No publiques "estoy aquí" en redes hasta que vuelvas", recuerdan las autoridades.

La Guardia Civil insiste en que disfrutar de una escapada de fin de semana o tiene por qué comprometer la seguridad del hogar, siempre y cuando los ciudadanos sigan las pautas facilitadas.