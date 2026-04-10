Así es el mapa del accidente de la guagua en La Gomera que deja un muerto y 14 heridos
Un accidente en la carretera GM-2, cerca del vertedero insular de San Sebastián de La Gomera, ha dejado un fallecido y 14 heridos, tres de ellos graves, tras salirse de la vía una guagua de turistas
El siniestro ha tenido lugar en la carretera GM-2, a la altura de San Sebastián de La Gomera, en un tramo cercano al vertedero insular, como muestra el mapa de la zona. El accidente deja, según las primeras estimaciones, un fallecido y al menos 14 heridos, tres de ellos de gravedad, en un suceso que ha movilizado a numerosos recursos de emergencia.
Una guagua de la empresa Gomera Tours, en la que viajaban turistas, se salió de la vía y se precipitó en este tramo de la GM-2 poco después de las 13:15 horas. Tal y como se aprecia en el mapa, el accidente se produjo en las proximidades del complejo medioambiental El Revolcadero, en una zona de carretera sinuosa situada al sur de San Sebastián de La Gomera.
Tras recibir la alerta, el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112 activó un amplio dispositivo de emergencia, con recursos sanitarios, de rescate y fuerzas de seguridad, que trabajan en la atención de los afectados y en la evacuación de los heridos.
Según los primeros datos, el balance provisional es de un fallecido y 14 personas heridas, entre ellas tres en estado grave. Este suceso se produce además en un punto cercano a otro accidente reciente de características similares en la misma vía, lo que vuelve a poner el foco en la peligrosidad de este tramo de la GM-2.
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