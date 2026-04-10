Poli Suárez, sobre la cancelación de las clases en Canarias por la borrasca Therese: "Volvería a actuar de la misma manera"

Therese sigue dando de qué hablar dos semanas después. El consejero de Educación, Poli Suárez, anunció este viernes, durante la presentación de la oferta formativa de Formación Profesional para el curso 2026/27, que comparecerá en el próximo pleno del Parlamento de Canarias a raíz de la denuncia del grupo socialista alegando "un patrón de caos en Educación en situación de emergencias" por las formas de actuación de la Consejería al respecto de la cancelación de las clases durante el temporal.

Suárez adelantó parte de la opinión que le merece la situación y expondrá en sesión plenaria: "Siempre se puede actuar mejor, pero volvería a actuar de la misma manera". El consejero reconoció que se pudieron cometer errores, pero los enmarcó en una "situación que nadie esperaba ni controlaba".

Coordinación con emergencias

Suárez afirma que todas las decisiones tomadas por la institución de la que es consejero fueron "siguiendo las instrucciones, recomendaciones y peticiones de los expertos en emergencias". En ese sentido, destacó que no actuaron "de manera unilateral o caprichosa", porque "por encima de todo, está la seguridad del alumnado y el personal de los centros educativos".

El consejero afirmó que "en la responsabilidad como responsable público" la seguridad es lo primordial, "aunque haya que rectificar en las decisiones tomadas". "¿Qué hubiese pasado si yo, como máximo responsable de la educación en Canarias, no hubiera hecho caso a las recomendaciones y hubiera que lamentar vidas? ¿Se lo han planteado?", preguntó Suárez a los periodistas presentes.

"Con la vida y la seguridad no se puede hacer política", aseveró el consejero de Educación, que añadió que "no cuenten" con él para ello, sino "para buscar las mejores soluciones de manera coordinada con quien tiene la responsabilidad de hacerlo cuando hay cualquier emergencia".