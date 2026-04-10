El protocolo que está redefiniendo el rejuvenecimiento facial

Hay un momento en el que la piel empieza a cambiar. No es solo una arruga ni únicamente una falta de luminosidad, es algo más sutil: el rostro pierde soporte, la piel pierde densidad y la textura deja de ser uniforme. Poco a poco, la imagen que devuelve el espejo deja de coincidir con cómo te sientes. Y entonces comienza la búsqueda: tratamientos, productos, soluciones… resultados que muchas veces se ven, pero no convencen. Porque el problema no está en lo que se añade, sino en lo que la piel ha dejado de hacer.

LA NUEVA FORMA DE ENTENDER LA PIEL

En Clínica Bioever, el rejuvenecimiento no se plantea como una corrección, sino como una activación. No se trata de cambiar el rostro, sino de devolverle su capacidad de responder. Así nace Bioever Skin: Lift & Glow, un protocolo diseñado para actuar sobre todos los niveles de la piel, desde la superficie hasta la musculatura, desde la calidad cutánea hasta el soporte estructural, mediante una combinación precisa, medida y secuencial de tecnologías que trabajan en sinergia para lograr un resultado natural, progresivo y altamente visible.

TECNOLOGÍA QUE TRANSFORMA DESDE DENTRO

El protocolo comienza donde debería empezar cualquier tratamiento de alto nivel: preparando la mejor piel de tu vida.

Hydrafacial no es una limpieza convencional. Es un sistema avanzado de hidrodermoabrasión que exfolia, purifica e hidrata en profundidad mientras mejora la oxigenación del tejido. La piel se vuelve más uniforme, más luminosa y, sobre todo, más receptiva. Es el primer paso para que todo lo que viene después funcione mejor.

A partir de ahí, el tratamiento se adentra en uno de los aspectos más olvidados del envejecimiento: la musculatura facial.

BIOEVER SKIN: LIFT & GLOW / La Provincia

EMFACE representa uno de los avances más innovadores en estética facial. A través de energías sincronizadas (HIFES + RADIOFRECUENCIA), actúa directamente sobre los músculos elevadores en cara y cuello, reeducándolos y tonificándolos para reposicionar las estructuras del rostro mientras redensifica la piel y disminuye las arrugas. El resultado es una elevación progresiva, una redefinición natural de los contornos y una mejora del soporte facial sin necesidad de agujas ni infiltraciones. Es, en esencia, un lifting desde dentro.

El siguiente nivel es la regeneración.

ResurFX, láser fraccional no ablativo actúa en profundidad mediante microcolumnas de energía que estimulan la actividad de los fibroblastos, responsables de la síntesis de colágeno y elastina, sin comprometer la integridad de la superficie cutánea. Este proceso induce una respuesta regenerativa controlada que mejora progresivamente la firmeza, la textura y la calidad de la piel, devolviéndole su capacidad natural de renovación. No se trata de un efecto inmediato ni superficial, sino de una transformación biológica real que se construye de forma gradual

Finalmente, la piel senutre y se potencia.

NCTF 135 HA, considerado uno de los complejos de revitalización cutánea más avanzados en medicina estética regenerativa, aporta a la piel los nutrientes y la materia prima esenciales para que pueda regenerarse de forma óptima (vitaminas, aminoácidos, Co-enzimas, minerales, hialurónico, entre otros). Su acción no solo restaura la hidratación, sino que favorece el correcto funcionamiento celular, potenciando todos los procesos regenerativos previamente activados y mejorando de manera global la calidad del tejido. Es el paso que permite a la piel volver a hacer lo que antes hacía por sí sola, recuperando su luminosidad, equilibrio y vitalidad.

CUANDO TODO FUNCIONA A LA VEZ

Cuando todo funciona a la vez, la diferencia es evidente. En Bioever Skin: Lift & Glow, no es cada tecnología por separado lo que marca el resultado, sino la forma en la que se integran: higiene profunda, activación muscular, redensificación y regeneración en un mismo protocolo que trata la piel como lo que realmente es, un órgano complejo que necesita ser trabajado en todos sus niveles para responder de verdad.

El resultado no es solo una piel más firme, más uniforme o más luminosa, sino una piel que vuelve a funcionar, que recupera su capacidad de regenerarse y que deja de necesitar ser corregida constantemente.

En Clínica Bioever, cada tratamiento se diseña desde la comprensión profunda de la biología, combinando tecnología avanzada y precisión para lograr resultados reales, naturales y sostenibles. Porque no todos los tratamientos se ven igual, ni se sienten igual. Bioever Skin: Lift & Glow no busca transformar tu rostro, busca devolvértelo. Y cuando lo experimentas, lo entiendes.