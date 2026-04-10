Puertas abiertas a que Canarias cogestione sus aeropuertos junto a Aena

No hubo portazo. Ni veto. Ni líneas rojas. El Estado y Canarias abrieron este viernes en Tenerife una vía formal de negociación sobre la cogestión de los aeropuertos del Archipiélago, una reivindicación política que el Gobierno de Fernando Clavijo había elevado al máximo nivel en las últimas semanas y que, por primera vez, entra de lleno en la agenda bilateral entre ambas administraciones.

Ese es el principal saldo político de la reunión celebrada en la sede de Presidencia, en Santa Cruz de Tenerife, donde el Gobierno de España y el Ejecutivo canario escenificaron un cambio de tono tras días de abierta fricción a cuenta del papel de Aena en las Islas. “Hay voluntad de llegar a un acuerdo”, aseguró al término del encuentro la secretaria general de Coordinación Territorial, Miryam Álvarez. “Estamos seguros de que al final de las negociaciones estaremos mejor de como estamos ahora”, remachó la consejera de Presidencia, Nieves Lady Barreto.

Y, para despejar cualquier duda, el viceconsejero de Presidencia, Alfonso Cabello, aseguró que tras la reunión "somos optimistas", sobre todo porque en las próximas semanas el Ministerio de Transportes que pilota Óscar Puente trasladará un documento a la Consejería de Pablo Rodríguez que Barreto definió como "la base para iniciar las negociaciones".

Camino abierto

La reunión no cerró un modelo. Tampoco concretó hasta dónde podrá llegar Canarias en su aspiración de tener presencia efectiva en las decisiones sobre sus ocho aeropuertos. Pero sí dejó algo políticamente relevante: el Gobierno central acepta abrir el debate, intercambiar documentación y comenzar una negociación técnica y jurídica para explorar fórmulas de participación del Archipiélago en la gestión aeroportuaria.

"Hoy hemos abierto camino y a partir de ahora ya esté dentro de la agenda de ambos gobiernos la cogestión de los aeropuertos, con el objetivo de poder empezar a trabajar y avanzar", aseguró la consejera de Presidencia.

Confianza en el acuerdo

"El Gobierno de Canarias está obligado, y es necesario que lo haga, a manifestar y expresar sus máximas aspiraciones de tener voz y voto, pero también el Gobierno de España está obligado a cumplir con el ordenamiento jurídico, pero existe confianza en que llegaremos a acuerdos", aseguró la secretaria de Coordinación Territorial.

Ese optimismo contrasta con el clima de choque institucional que había dominado las últimas semanas. El conflicto se agudizó después del acuerdo sellado en Moncloa con el lehendakari Imanol Pradales para que Euskadi pudiera participar en la gestión de sus tres aeropuertos. Canarias reaccionó invocando el artículo 161 de su Estatuto de Autonomía y exigiendo también “voz y voto” en las decisiones estratégicas que afectan a sus infraestructuras aeroportuarias.

La tensión fue a más cuando desde el Estado, y también desde el PSOE canario, se enfrió públicamente esa interpretación. El portavoz parlamentario socialista, Sebastián Franquis, llegó a sostener que "el Estatuto reconoce a Canarias voz, pero no voto en Aena". El momento más áspero se produjo el pasado 9 de abril, cuando el presidente Clavijo pidió durante un encuentro informativo en Madrid el cese del presidente de Aena, Maurici Lucena, al acusarlo de defender más los intereses de los accionistas que los intereses públicos, especialmente en Canarias.

Rebajar la tensión

Frente a ese escenario, la reunión de este viernes supuso un viraje. Las dos partes optaron por rebajar la tensión, encauzar la disputa y situarla en el terreno jurídico y técnico. Álvarez subrayó que la negociación arranca ya con un marco definido y con la incorporación próxima del Ministerio de Transportes y de la Consejería de Pablo Rodríguez a las reuniones específicas que deberán concretar el alcance del futuro entendimiento. De fondo late una idea que ambas partes evitaron verbalizar en exceso, pero que ya sobrevuela el proceso: si hubo margen para diseñar una fórmula singular con Euskadi, Canarias aspira a que también lo haya para un territorio donde la conectividad aérea no es solo estratégica, sino vital.

"Hay posibilidad de que el Gobierno de Canarias participe, pero tienen que dejarnos trabajar. Hoy, hemos decidido empezar a trabajar, y ahora tenemos que contar con el Ministerio de Transportes y con la Consejería del Gobierno de Canarias, y vamos a empezar a trabajar para llegar a un consenso y definir el modelo", concluyó la representante del Estado.

Por ahora no hay cifras, calendario cerrado -el acuerdo con Euskadi tardó diez meses en gestarse- ni arquitectura institucional perfilada. Pero sí un hecho político incontestable: Canarias ha conseguido sentar al Estado para hablar de la cogestión de sus aeropuertos. Y en una comunidad en la que el transporte aéreo condiciona la cohesión territorial, la movilidad, el turismo y la economía, ese primer paso no es menor.

Optimismo en el REF y los fondos europeos

La comisión técnica abordó también otros dos frentes abiertos entre ambas administraciones: la reclamación canaria sobre el control fiscal de los incentivos del REF y la petición de ampliar el plazo de ejecución de fondos europeos ligados a la transición energética. En ambos casos, el Ejecutivo autonómico queda a la espera de una respuesta formal de los ministerios competentes.

Pero la noticia del día estuvo en los aeropuertos. No porque haya ya un acuerdo. No porque se haya definido aún el modelo. Sino porque, después de semanas de pulso político, el Estado ha dejado de negarse a la propuesta canaria y aceptó empezar a negociar. Para Canarias, ese movimiento abre una oportunidad de poder presentar como avance real una de sus reivindicaciones de mayor carga simbólica y estratégica en relación con fortalecer el autogobierno asumiendo nuevas competencias.