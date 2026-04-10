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Rajoy habla en Lanzarote sobre política migratoria: "Ni papeles para todos, ni echar a todos de una patada"

El expresidente del Gobierno de España aboga por una política migratoria sensata, rechazando tanto la regularización masiva como las expulsiones, y pide no caer en la demagogia sobre este asunto

El expresidente del Gobierno de España Mariano Rajoy participa en el Foro Global Sur en Lanzarote

El expresidente del Gobierno de España Mariano Rajoy participa en el Foro Global Sur en Lanzarote

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El expresidente del Gobierno de España Mariano Rajoy participa en el Foro Global Sur / Adriel Perdomo/Efe

EFE

Arrecife

El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy ha manifestado este viernes en Lanzarote respecto a la política migratoria que no está favor ni de "papeles para todos, ni de echar a todos de una patada".

Rajoy ha participado en el Castillo de San José (Arrecife) en una charla con el periodista Alberto Acosta enmarcada en el 'Foro Global Sur', que en octubre de 2025 acogió a Felipe González.

A su juicio, es necesario tener una política migratoria más razonable y "no frivolizar" con este asunto ni hacer demagogia, ya que es el más difícil de abordar actualmente por parte de cualquier gobierno.

El expresidente del Gobierno de España Mariano Rajoy participa en el Foro Global Sur

El expresidente del Gobierno de España Mariano Rajoy participa en el Foro Global Sur / Adriel Perdomo / EFE

Apoyo a los países africanos

El expresidente se ha mostrado partidario de apoyar a los países africanos a elevar su nivel de vida, porque "si la única forma que tienen de elevarlo es venir a Europa, van a seguir viniendo".

"La inmigración se ha convertido en un elemento electoral para algunas fuerzas políticas que quieren arreglarlo todo a tortazos", ha referido, al tiempo que se ha posicionado en contra de las regularizaciones masivas y también de las expulsiones masivas.

En su opinión, las democracias liberales tienen tres enemigos: los regímenes comunistas, el narcotráfico y el populismo, que siempre se caracteriza por su adanismo, por prometer un mundo feliz y por los liderazgos fuertes.

El expresidente del Gobierno de España Mariano Rajoy participa en el Foro Global Sur

El expresidente del Gobierno de España Mariano Rajoy participa en el Foro Global Sur / Adriel Perdomo / EFE

En cuanto a la política energética, ha estimado que seguimos dependiendo de las energías tradicionales y que España debe apostar por las renovables, pero también claramente por la energía nuclear para "no hacer demagogia barata" y "no hacer el primo y comprar energía a los demás".

Rajoy cree "disparatadas" algunas decisiones de Trump y afirma que "Rusia ha vuelto"

El expresidente del Gobierno ha defendido este viernes en Lanzarote que "el gran reto de Europa es lograr una política exterior y de seguridad común", en un momento en el que "Rusia ha vuelto" y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está tomando algunas decisiones "disparatadas".

Durante su charla, ha abordado distintos aspectos de la actualidad, tanto de política exterior como interior, y ha narrado algunas anécdotas vividas cuando era presidente del Gobierno.

La UE una "historia de éxito"

Rajoy ha descrito a la UE como una "historia de éxito", por el bienestar logrado, el tiempo de paz y la consolidación democrática, pero ha remarcado que "Rusia ha vuelto" y que Europa tiene tres dependencias: energética, tecnológica y de seguridad y defensa.

"Solo si Europa habla con una sola voz, podrá pintar algo en el contexto internacional", ha opinado, antes de abogar por que Europa no se quede solo en ser un mercado común.

El exlíder del PP considera que si Estados Unidos deja que Rusia se anexione Ucrania, será "una gran mancha (para Washington) en 250 años de democracia" y añadiría una "razón de más" para que la UE se dote de una política exterior común.

"Debemos defender a Ucrania"

"Si Estados Unidos no defiende a Ucrania, lo debemos hacer nosotros", ha asegurado.

También ha apuntado que si hay problemas en África que pueden afectar a Europa, no van a ser una prioridad para Estados Unidos y los debe asumir la UE.

Sobre la guerra en Irán, ha dicho que es "preocupante", que puede tener implicaciones "nada halagüeñas", que "cuanto más dure, peor para todos" y que no cree que se "cierre bien".

También ha señalado que Donald Trump está tomando algunas decisiones "disparatadas", como los aranceles o su pretendida anexión de Groenlandia, pero no cree que sea tan sencillo abandonar la OTAN, como ha dicho el mandatario estadounidense.

Ha señalado que una decisión acertada es pedir el aumento del gasto en defensa.

Críticas a Pedro Sánchez

Respecto al Gobierno, sostiene que el presidente, Pedro Sánchez, hace "demagogia barata" con el cartel del 'No a la guerra', cuando es una guerra "que no quiere nadie".

A su juicio, repercute en la política exterior española que "Irán lance misiles" con la cara de Sánchez o que Hamás hable bien del presidente del Gobierno español.

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"Echo de menos que España esté donde tiene que estar, que es con las democracias", ha indicado Rajoy, quien afirma que "no se puede utilizar la política exterior como un elemento de la política interior".

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