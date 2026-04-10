Rosana repasa 30 años de carrera en una entrevista con Jose Toledo en 'Entre Nosotras'
La cantante conejera Rosana protagoniza este sábado, a partir de las 15:20h una entrevista muy especial en Entre Nosotras de Televisión Canaria
La cantante y compositora presentó este jueves en Arrecife, su nuevo universo creativo: OMOW (Otro Mundo, Nuestro Mundo/Our World), un proyecto tranasmedia que articula su nueva etapa artística, así como su docuserie Mejor vivir sin miedo, de 3 episodios de 45 minutos para descubrir a la artista detrás de las canciones
RTVC
Hace treinta años, Rosana irrumpió en la vida de millones de personas, convirtiéndose en una de las voces más queridas y reconocibles de nuestra música. Temas como 'El talismán', 'Si tu no estás aquí' o 'Sin miedo' forman parte de la banda sonora de muchas generaciones dentro y fuera de Canarias.
Este sábado, la artista se sienta con Jose Toledo en Entre Nosotras para mostrarse como pocas veces lo ha hecho.A lo largo de la charla, la artista hace un recorrido por su trayectoria humana y profesional marcada por una manera muy personal de entender la música y la vida. Rosana reflexiona sobre el paso del tiempo, la industria musical y la importancia de mantenerse fiel a una misma, poniendo en valor la libertad como eje fundamental de su carrera. Durante la entrevista, la cantante conejera abordará aspectos más íntimos, como el amor, la intimidad o la pérdida. Además, la presentadora Jose Toledo destaca en su papel de entrevistadora consiguiendo momentos de gran complicidad y emoción.
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