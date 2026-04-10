Tenerife inaugura la primera oficina en España de información y voluntariado del viaje del Papa

La Casa Mesa, en la lagunera calle de La Carrera, acoge desde esta mañana el primer punto de información que se inaugura con motivo de la visita del Papa a España, prevista del 6 al 12 de junio. Cuantas personas lo deseen podrán dirigirse en horario de oficina hasta esta sede para obtener información tanto del trayecto, en especial cuando se haga oficial la agenda, así como para formalizar su inscripción como voluntario o adquirir productos comerciales que se pondrán a la venta a comienzos de mayo con el logotipo y la imagen corporativa.

Apertura institucional en La Laguna

Con la presencia del obispo anfitrión, Eloy Santiago, y del coordinador general de la visita del Papa a España, Yago de la Cierva, poco después de las nueve y media de la mañana procedieron a cortar las cintas, amarilla y blanca —colores vaticanos—, para acceder al interior de la oficina que, tras pasar por un arco de globos, también con las tonalidades de la Santa Sede, quedó desbordada por la numerosa presencia de medios de comunicación.

El prelado nivariense mostró la alegría por la visita del papa el viernes 12 de junio a Tenerife e hizo hincapié en que, más allá de la isla que visite de las cuatro que configuran la provincia, la realidad es que “León XIV estará en la Diócesis de Tenerife”, más allá del lugar exacto, sin descartar, más como un deseo que como una probabilidad, que el pontífice norteamericano vuelva a Canarias en fechas futuras para trasladarse a La Palma, El Hierro o La Gomera.

Presentación en La Laguna (Tenerife) de la primera oficina en España para la visita del papa León XIV / María Pisaca

Movilización de voluntarios

Eloy Santiago invitó a vivir con alegría este acontecimiento tanto para la Iglesia local como a nivel nacional e internacional, en la primera oportunidad en que un papa se traslada al archipiélago.

También destacó la acogida y buena predisposición mostrada por la feligresía y confirmó que ya se ha superado la inscripción de más de mil voluntarios, según los datos aportados por el responsable de esta movilización, Pedro López, que contribuirán en tareas de organización.

Presentación en La Laguna (Tenerife) de la primera oficina en España para la visita del papa León XIV / María Pisaca Gámez / ELD

Actos previstos y agenda pendiente

El obispo de Tenerife reiteró que la misa final de la visita del papa a España tendrá lugar en el puerto de Santa Cruz y avanzó con cautela que se contempla otro acto con migrantes en La Laguna, afirmación que realizó en presencia del alcalde de Aguere, Luis Yeray Gutiérrez, y del coordinador nacional del viaje.

Sin embargo, Eloy Santiago, que en todo momento se limitó a la oficialidad, indicó que se está pendiente de la agenda oficial del Vaticano, que podría contemplar una visita a Las Raíces y otra a la plaza del Cristo, o solo una de las opciones, además de la misa del puerto.

Sobre el particular del viaje a El Hierro, también se mostró cauto el prelado de la Diócesis de Tenerife, que insinuó que, de haberse mantenido esa opción, no se podría haber celebrado la eucaristía final del viaje.

Presentación en La Laguna (Tenerife) de la primera oficina en España para la visita del papa León XIV / María Pisaca Gámez / ELD

Legado social del viaje papal

Eloy Santiago incidió en poner en valor, con generosidad y con el peso de la trascendencia, el viaje del Papa, una cita histórica para Canarias, y dejó otro dato en cuestión económica: el dinero que sobre de costear la visita se destinará a la puesta en marcha en La Laguna de un centro para personas sin hogar y migrantes que gestionará Cáritas Tenerife, la herencia que quedará del viaje de León XIV de esta peregrinación a la Isla.

Alojamiento del Papa y coordinación

Sobre dónde pernoctará el papa, si lo hará en Tenerife o Gran Canaria del jueves 11 al viernes 12 de junio, tanto el obispo Santiago como el coordinador general del viaje, Yago de la Cierva, insistieron en que eso solo lo sabe el papa y que habrá que esperar a la publicación de la agenda.

El responsable de la programación de la visita a nivel nacional felicitó a la Diócesis Nivariense por ser una de las cuatro sedes a las que se trasladará León XIV y también por la alta respuesta de voluntarios que prestarán su colaboración de forma desinteresada.

El obispo dio la palabra al alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, quien transmitió su emoción y satisfacción porque la capital religiosa de la diócesis acoja la visita del papa, lo que supone un hecho sin precedentes.

Seguridad y próximos anuncios

Todas las partes coincidieron en la implicación de responsables de la diócesis, de las administraciones públicas y de las fuerzas del Estado para coordinarse y garantizar la seguridad. En el caso de Canarias, la Policía Nacional tiene previsto movilizar a 1.200 agentes desde la Península.

Dentro del capítulo de anuncios, y a la espera de la esperada agenda oficial que determine el recorrido final, la próxima semana está prevista la presentación del himno del viaje del Papa a España, que no solo ha sido producido por el lagunero Pablo Cebrián, sino que también se grabó en la Catedral de La Laguna, el mismo día que se hacía lo propio en Madrid, Barcelona y Gran Canaria.