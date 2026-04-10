DIRECTO | Última hora sobre la crisis migratoria en Canarias: actualidad de hoy

Canarias es destino habitual de migrantes procedentes del África subsahariana y Marruecos. Miles de migrantes llegan todos los meses a las costas canarias en embarcaciones precarias jugándose la vida. La ruta canaria o ruta atlántica es la más motífera de las rutas de migración existentes hoy en el mundo.

En este directo iremos contando la evolución de la crisis migratoria que padece Canarias y la situación que viven estos migrantes.

Europa Press El Gobierno eleva de 16.016 a 17.081 el número de plazas de las comunidades para acoger a menores migrantes La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, anunció que el Ministerio elevará "de manera inminente" al Consejo de Ministros el real decreto para aumentar la capacidad de acogida

Andrea Saavedra "Es una absoluta deslealtad institucional, una falta de respeto y un acto antidemocrático": Torres carga contra el PP por su ausencia en la sectorial El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática acusa al Partido Popular de bloquear el funcionamiento de los órganos del Estado

Andrea Saavedra Candelaria Delgado sobre el plantón del PP en la sectorial: "Lo lógico es venir y protestar aquí" La ausencia de las comunidades populares impide celebrar la reunión y retrasa el debate sobre la prórroga del decreto

Andrea Saavedra El PP revienta la reunión para fijar el nuevo reparto de menores migrantes Las comunidades gobernadas por los populares plantan al Gobierno en la sectorial y justifican su ausencia en un defecto de forma en la convocatoria Más información

Andrea Saavedra La actitud de Madrid con los menores migrantes amenaza con dinamitar la sectorial La tensión en torno al traslado de menores migrantes no acompañados aumenta. La negativa de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a acoger a los jóvenes procedentes de los territorios en situación de contingencia migratoria –Canarias, Ceuta y Melilla– amenaza con dinamitar la Conferencia Sectorial de Infancia prevista para mañana. El rechazo planteado por el Ejecutivo madrileño –a través de una carta al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres– abre una vía pantanosa que puede resultar atractiva para el resto de comunidades gobernadas por el PP, lo que bloquearía –de nuevo– el traslado de menores migrantes. Más información

Salvador Lachica Canarias exige al Estado que frene el nuevo pulso de Ayuso y garantice el reparto de menores migrantes El Gobierno de Fernando Clavijo defiende que el reparto obligatorio entre autonomías sigue en vigor y debe mantenerse mientras el Archipiélago continúe en situación de emergencia migratoria Más información

EFE Salvamento rescata a 37 migrantes de una patera localizada en aguas cercanas a Lanzarote El rescate es el cuarto de este tipo en Canarias desde el pasado Viernes Santo tras los desembarcos en El Hierro, Gran Canaria y Fuerteventura

Salvamento Marítimo rescata a 47 migrantes al sur de Gran Canaria Salvamento Marítimo ha rescatado este sábado a 47 personas que viajaban en una patera localizada al sur de Gran Canaria, según han informado fuentes del operativo. La embarcación fue avistada a unos 50 kilómetros de la isla por el pesquero Julio y Olga, que permaneció en la zona hasta la llegada de la guardamar Urania, encargada del rescate. Llegada de una patera con 47 personas al muelle de Arguineguín / LP/DLP

Migrantes llegados a El Hierro. / Gelmert Finol (EFE) Arriban 159 migrantes a bordo del cayuco localizado a 8 millas de El Hierro El cayuco avistado cuando navegaba a unas 8 millas de El Hierro ha arribado este viernes al puerto de La Restinga con 159 personas a bordo, de las que dos han sido trasladadas al Hospital Insular de El Hierro, según han informado a EFE fuentes de los servicios de emergencias.