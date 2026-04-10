Viento, mala mar y descenso de temperaturas marcan el tiempo del fin de semana en Canarias: las zonas afectadas

El fin de semana en Canarias estará condicionado por el frente frío de la borrasca que se alejará hacia la península. En las islas destaca la presencia de vientos intensos de componente norte, según el pronóstico del Grupo de Predicción y Vigilancia Meteorológica de Canarias de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

También se espera algo de lluvia, aunque no en cantidades importantes, y oleaje en las costas del Archipiélago.

Durante este viernes 10 de abril, el viento soplará del noroeste en las islas orientales y del norte en las occidentales. Se mantienen avisos amarillos en La Palma, El Hierro y La Gomera, mientras que en Tenerife no se descartan rachas muy fuertes en zonas concretas como la dorsal, las cumbres centrales o el área metropolitana, especialmente en su vertiente sur.

Para el sábado 11 de abril, la situación se intensificará con aviso amarillo en todo el archipiélago, afectando tanto a zonas altas como a áreas de interior y vertientes expuestas, incluyendo el sureste de Lanzarote y Fuerteventura.

Descenso de temperaturas y posibles heladas

En cuanto a las temperaturas, la previsión apunta a un ligero descenso, con especial atención a las zonas de mayor altitud.

En el entorno del Parque Nacional del Teide, no se descartan heladas débiles durante la madrugada del viernes, una situación poco frecuente pero habitual en episodios de aire frío en altura.

Mala mar y avisos costeros

El estado del mar será otro de los factores a tener en cuenta durante el fin de semana. Para este viernes, se espera mar de fondo del norte o noroeste con olas de entre 3 y 4 metros, disminuyendo progresivamente a lo largo del día hasta situarse entre 2 y 3 metros.

Además, existe aviso amarillo por fenómenos costeros en Tenerife, con un periodo de oleaje de entre 10 y 12 segundos, lo que indica mar de fondo significativo.

El sábado, aunque el oleaje tenderá a estabilizarse ligeramente, se mantendrá la mar de fondo de 2 a 3 metros, con condiciones que podrían afectar a la navegación y a las actividades en el litoral.

Por su parte, el Gobierno de Canarias declaró la situación de alerta por fenómenos costeros en el Archipiélago desde las 8:00 horas de ayer jueves, 9 de abril. La medida afecta especialmente a las zonas del norte y oeste de las islas de La Palma, La Gomera, El Hierro, Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura, ha informado la Dirección General de Emergencias.

Previsión de olas de hasta seis metros

Se espera mar combinada del noroeste con olas de entre cinco y seis metros, acompañada de un periodo de oleaje de 14,5 segundos, lo que incrementa la fuerza y el impacto del mar en la costa.

Los horarios de la pleamar previstos son un factor clave a tener en cuenta:

Viernes 10 de abril: 08:14 y 22:42 horas

Prealerta por viento en Canarias

El Gobierno de Canarias declaró ayer jueves la situación de prealerta por viento en toda la comunidad autónoma desde las 00:00 horas del 9 de abril.

Según las previsiones, se espera viento de componente noroeste de intensidad moderada, con intervalos fuertes que podrían alcanzar o superar los 70 kilómetros por hora. Durante la jornada del jueves, especialmente por la tarde, no se descarta que algunas rachas superen incluso los 80 kilómetros por hora de forma puntual.

Las condiciones variarán según la isla y la orografía. En Lanzarote y Fuerteventura, el viento soplará principalmente del noroeste, con mayor incidencia en zonas interiores. En Gran Canaria, afectará a medianías y áreas bajas del oeste, suroeste y noreste, así como al sureste en zonas de media altura.

En el caso de Tenerife, se prevén rachas de componente norte-noroeste en áreas de cumbre, la dorsal, el extremo noreste, la vertiente sur del área metropolitana y zonas del oeste y suroeste. Situaciones similares se esperan en otras islas como La Palma, La Gomera y El Hierro, especialmente en zonas altas y vertientes expuestas.

Para el domingo 12 de abril, en principio, la Aemet no contempla avisos de ningún tipo para Canarias.

Recomendaciones ante el episodio meteorológico

Ante esta situación, se aconseja seguir las indicaciones de las autoridades y consultar fuentes oficiales como la AEMET o el área de emergencias del Gobierno de Canarias.

Entre las recomendaciones básicas destacan:

Evitar actividades en el mar en zonas expuestas.

Asegurar objetos susceptibles de ser desplazados por el viento.

Extremar la precaución en zonas de montaña y carreteras elevadas.

A su vez, las autoridades aconsejan extremar la precaución en paseos marítimos, puertos y zonas cercanas al litoral, así como evitar actividades en el mar durante los momentos de mayor intensidad del oleaje.