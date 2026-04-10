¿Cuándo visita el papa León XIV Canarias? Estas son las fechas y su recorrido previsto

El papa León XIV visitará Canarias los días 11 y 12 de junio, dentro de su viaje a España, en lo que será la primera visita de un pontífice al archipiélago.

Según la Conferencia Episcopal Española, la elección de Canarias responde a la intención de poner el foco en territorios especialmente vinculados al fenómeno migratorio, una realidad que marcará buena parte de la agenda del Santo Padre durante su estancia.

11 de junio: llegada a Gran Canaria

El papa llegará el jueves 11 de junio procedente de Barcelona al aeropuerto de Gran Canaria. Su primera parada será el puerto de Arguineguín, donde mantendrá un encuentro con migrantes, voluntarios y ONG que trabajan en la acogida de personas que llegan en patera.

Posteriormente se trasladará a Las Palmas de Gran Canaria, donde está previsto un acto en la catedral de Santa Ana y un gran encuentro multitudinario en el Estadio de Gran Canaria, al que podrían asistir unas 80.000 personas. Para facilitar la asistencia, se habilitarán guaguas lanzadera y un amplio dispositivo de seguridad, con refuerzos policiales.

12 de junio: Tenerife y cierre del viaje

Ese mismo jueves por la tarde, el pontífice se desplazará a Tenerife, donde finalmente pernoctará, tras un cambio de última hora en la planificación inicial.

El viernes 12 de junio continuará su agenda con un nuevo encuentro con migrantes en el centro de acogida de Las Raíces. Más tarde recorrerá Santa Cruz en papamóvil antes de presidir la eucaristía final de su visita a España en el puerto de la capital tinerfeña.

A este acto está prevista la asistencia de los Reyes y de representantes del Gobierno central.

Un evento de gran impacto

La visita moviliza ya a miles de personas: más de 5.000 voluntarios se han inscrito para colaborar en la organización, mientras que la asistencia a los actos será gratuita, aunque requerirá inscripción previa. El impacto económico del viaje superará los 100 millones de euros, con un coste directo estimado por encima de los 15 millones, según la organización.

Además, la diócesis estudia la celebración de otros actos en Gran Canaria, como una posible vigilia o misa adicional, aunque aún están pendientes de confirmación por parte del Vaticano. Con el lema “Alzad la mirada”, la visita busca proyectar un mensaje de apertura y atención a los demás, en un viaje que situará a Canarias en el foco internacional.