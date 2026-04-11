La Aemet pronostica cielos nubosos y lluvias en el norte de Canarias este domingo

Los cielos nubosos y las lluvias débiles a moderadas predominarán este domingo en el norte de las islas este domingo, según la Aemet.

En el mar habrá noreste 4 a 6, marejada o fuerte marejada y mar de fondo del norte o noroeste de 1 a 2 metros, informa Efe.

Predicción por islas para este domingo en Canarias:

LANZAROTE

Nuboso con probables lluvias débiles por la mañana, abriéndose claros ocasionales por la tarde. Temperaturas sin cambios. Viento moderado de norte girando a noreste, aumentando a fuerte por la tarde cuando no se descartan rachas muy fuertes en zonas de interior.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Arrecife 15 20

FUERTEVENTURA

Nuboso con probables lluvias débiles por la mañana, abriéndose claros ocasionales por la tarde. Temperaturas sin cambios. Viento moderado de norte girando noreste, aumentando a fuerte por la tarde en zonas de litoral, y especialmente en la península de Jandía donde no se descarta alguna racha muy fuerte.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Puerto del Rosario 16 21

GRAN CANARIA

En el norte, predominio de los cielos nubosos con probables lluvias débiles a moderadas, principalmente durante la primera mitad del día, con claros ocasionales durante la tarde. En el resto de zonas, poco nuboso en general, con intervalos nubosos durante las horas centrales. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Viento moderado de norte girando a noreste, con intervalos ocasionales de fuerte en cumbres y vertientes sudeste y noroeste. A partir de la tarde serán probables las rachas muy fuertes en zonas altas.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Las Palmas de Gran Canaria 16 19

TENERIFE

Altas cumbres despejadas. En el resto, predominio de los cielos nubosos, salvo intervalos nubosos en el este. Probables lluvias débiles a moderadas en el norte y suroeste, principalmente durante la primera mitad del día. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso, que podrá ser localmente moderado en las máximas de zonas altas. Viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en extremo noroeste, cumbres centrales, cordillera dorsal, así como zonas bajas del este/sudeste, donde serán probables las rachas muy fuertes por la tarde-noche.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de Tenerife 16 20

LA GOMERA

En el norte, predominio de los cielos nubosos con probables lluvias de carácter débil en general, principalmente durante la primera mitad del día, con claros ocasionales durante la tarde. En el resto de zonas, poco nuboso en general. Temperaturas con pocos cambios. Viento del nordeste moderado, con intervalos de fuerte en zonas altas y vertientes sureste y oeste, y con probables rachas muy fuertes por la tarde-noche.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

San Sebastián de La Gomera 17 21

LA PALMA

En el norte y este, predominio de los cielos nubosos con probables lluvias débiles a moderadas, principalmente durante la primera mitad del día, abriendo claros durante la tarde. En el resto de zonas, intervalos nubosos tendiendo a poco nuboso tras el mediodía. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Viento del nordeste moderado, con intervalos de fuerte en zonas altas y extremos sudeste y noroeste, donde serán probables las rachas muy fuertes por la tarde-noche.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de La Palma 14 19

EL HIERRO

En el norte, predominio de los cielos nubosos con probables lluvias de carácter débil en general, principalmente durante la primera mitad del día, abriendo amplios claros durante la tarde. En el resto de zonas, intervalos nubosos tendiendo a poco nuboso tras el mediodía. Temperaturas con pocos cambios. Viento del nordeste moderado, con intervalos de fuerte en vertiente sur y extremo oeste, donde serán probables las rachas muy fuertes por la tarde-noche.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Valverde 12 13