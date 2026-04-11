La Agencia Tributaria al límite: más vacantes y aumento de jubilaciones

La falta de personal en la Agencia Tributaria Canaria (ATC) se agrava. Quedan por cubrir cerca de 300 puestos de la plantilla total, se jubilan más empleados de los que se incorporan y las plazas de funcionarios interinos que se convocan no se cubren al cien por cien. De esta forma el cumplimiento de los objetivos recogidos en el Plan de Acción Anual de la entidad pública, publicados recientemente en el Boletín Oficial de Canarias (BOC), se complican pese a que año tras año se contemplan actuaciones de control y gestión tributaria, visitas y sistemas de análisis y verificación de datos para aflorar el dinero negro. La ATC advierte que en 2026 los efectivos del organismo presentan una «clara línea de decrecimiento», una situación que se viene produciendo desde 2024, y es que la jubilación de los boomers ya se está notando en el organismo tributario porque el ritmo de retiros es superior al de incorporaciones.

La escasez de recursos humanos en la ATC es una deficiencia que viene arrastrando la entidad prácticamente desde su creación hace 12 años, en 2014. Al cierre del año 2025 estaba cubierto el 61,04% del total de la relación de puestos de trabajo (RPT), que supone 459 plazas ocupadas de los 752 puestos con lo que cuenta la plantilla total. Por lo tanto quedan 293 vacantes por cubrir, cerca del 39% de la RPT.

Lo más lacerante es la falta de funcionarios. La plantilla de empleados públicos fue creciendo de forma paulatina hasta 2023, sin embargo ya en 2024 hubo un ligero descenso de los ocupados y en 2025 volvió a bajar, de tal forma que de los 332 puestos ocupados que había en 2023 se pasó a 319 el pasado año. Actualmente entre funcionarios de plantilla, de prácticas e interinos hay 350 empleados de una plantilla total de 604 puestos de trabajo. En relación con el personal laboral hay ocupados 109 puestos de los 148 previstos por la RPT.

Desde que nació la ATC siempre ha habido vacantes, pero en los últimos años a esta situación se une una realidad que se vaticinaba pero que ya ha llegado a las administraciones públicas: las jubilaciones aumentan cada vez más y el ritmo de incorporaciones no cubre las plazas que dejan los que se retiran. Según el balance realizado por la dirección de la entidad tributaria, entre 2025 y 2026 se jubilan 50 funcionarios, lo que agrava la situación de la plantilla. La ATC advierte que el derecho recién adquirido por el personal laboral de acceder a la jubilación anticipada deja al organismo «en una situación que escapa al control de la organización». No solo se trata de las jubilaciones forzosas por razones de edad, sino que también se están dando en número creciente aquellos trabajadores que se acogen al retiro voluntario anticipado, una circunstancia no prevista por la Administración y que provoca más distorsiones en la capacidad para incorporar personal suficiente para cubrir las vacantes.

Ofertas de empleo

La ATC lleva varios ejercicios con ofertas de empleo público (OPE) propias al margen de las que convoca la Administración General de la Comunidad Autónoma. El objetivo era dar más agilidad a los procesos ante la necesidad de incrementar la plantilla con efectivos suficientes para lograr una gestión tributaria óptima y, sobre todo, detectar las bolsas de fraude fiscal y aflorar el dinero que se mueve sin declarar en los tributos propios y cedidos que gestiona la Comunidad Autónoma. Sin embargo las incorporaciones sigue siendo lentas: entre finales de 2025 y este año entran en la entidad 32 funcionarios de carrera procedentes de la OPE de 2021 frente a las 50 jubilaciones que se han producido, lo que genera un déficit que se va acumulando en cada ejercicio. En 2025 se convocaron las pruebas de la convocatoria de puestos de 2023, que son 19 plazas pero no hay tiempo para que se incorporen este año. Hay otras 58 plazas procedentes de las oferta de 2024 y 2025 pendientes de desarrollar.

La ATC aprobó en 2024 un programa de carácter temporal hasta 2027 para implantar un plan de transformación digital en el organismo, con la incorporación excepcional de funcionarios interinos para poder desarrollarlo. En total estaban previstos 21 empleados temporales, la mayoría de ellos para el área de informática. Los llamamientos comenzaron a principios de 2025 y hasta el momento se han cubierto 15 de los 21 puestos ofertados, es decir, quedan aún seis vacantes que no se han completado todavía.

Ante este panorama incierto, el Plan de Acción Anual de 2026 de la ATC contempla una serie de objetivos con el fin de agilizar procedimientos, reducir los tiempos de respuesta y clarificación de consultas y aflorar bolsas de fraude fiscal. En relación con la prevención del fraude se pretende realizar un mínimo de 18.000 actuaciones de control censal para asegurar la veracidad de los datos del censo de obligados tributarios. También realizar al menos 52.500 actuaciones encaminadas a la mejora de la calidad de la información suministrada a la ATC por los contribuyentes o para el cumplimiento voluntario de sus obligaciones.

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Asimismo, en el plan diseñado por la ATC para este año se fijan una serie de cuantías mínimas de recaudación por diferentes actuaciones en materia de comprobación e inspección. En este sentido se pretende alcanzar en el ejercicio un importe de recaudación líquida por ingresos inducidos de al menos 87 millones de euros. También se busca alcanzar al menos un importe de 150 millones de euros por ingresos en periodo voluntario, 55 millones por ingresos en período ejecutivo y 130 millones por otras actuaciones de gestión recaudatoria. Se marca el objetivo de realizar al menos 210 visitas a los obligados tributarios para la toma de datos, embargos y/o realización de actuaciones de comprobación e investigación y cinco actuaciones con colaboración de la unidad de auditoría informática, además de realizar un mínimo de 850 actuaciones de control recaudatorio a lo largo del año.