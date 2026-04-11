🔴DIRECTO | La borrasca deja viento muy fuerte, mala mar y lluvias en Canarias: avisos de la Aemet y última hora

Canarias encara este viernes bajo la influencia de una borrasca situada al suroeste, que vuelve a dejar una jornada marcada por el viento intenso, la mala mar y las lluvias en el archipiélago.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene avisos activos por viento en las islas occidentales y por fenómenos costeros en un episodio de inestabilidad que también deja precipitaciones débiles en distintos puntos de las Islas.

El viento del noroeste sopla con fuerza, con rachas muy intensas en zonas expuestas, mientras el estado de la mar continúa alterado. Sigue aquí la última hora de la evolución meteorológica y su impacto en Canarias.