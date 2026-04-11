El Premio Nobel de Física de 2016 se maravilla con las aplicaciones prácticas de su teoría: "El control de la materia nos permite fabricar objetos microscópicos"

El Premio Nobel de Física en 2016, Duncan Haldane (Reino Unido, 1951) considera que una de los avances que más le ha maravillado sobre su teoría ha sido su capacidad para controlar la materia, pues ahora permite "fabricar objetos microscópicos" ha visitado esta semana el Instituto de Astrofísica y la ULL, donde ha emplazado a los estudiantes a «acudir a tantos seminarios como les sea posible»

¿Qué hito cree que debería lograr la Física en una década?

Si supiéramos lo que va a pasar, todos esos burócratas de los ministerios de investigación podrían planificarlo y avisarnos. Lo bueno de la ciencia es que, siempre que la gente tenga la curiosidad suficiente para intentar comprender el mundo o explorar diferentes caminos, habrá novedades. Se siguen descubriendo cosas nuevas e inesperadas, y eso da lugar a grandes avances. Basta con tener suficiente gente trabajando y trabajar en temas interesantes. Algunos de ellos darán resultados inesperados. La mayoría de los grandes descubrimientos fueron completamente inesperados antes de realizarse.

En su caso, ha sido el artífice de una teoría, la de los estados de la materia en el mundo cuántico, que difícilmente se podía predecir.

Creo que la experimentación es fundamental, porque saca a relucir cosas en las que no habías pensado. De lo contrario, te quedarías estancado, leerías un montón de libros y harías lo de siempre, pero eso no te llevaría a nada nuevo. Necesitamos que el mundo real nos muestre comportamientos inesperados que necesiten explicación.

Este año se cumple el décimo aniversario de su Premio Nobel de Física, ¿cómo evaluaría la evolución del campo?

Se ha convertido en un área enorme. Aún estamos esperando algunas aplicaciones tecnológicas, pero siguen apareciendo cosas nuevas. Lo más reciente son estos sistemas tipo grafeno, como los sistemas de moiré o de bandas planas, donde se combinan dos materiales diferentes… Por ahora hay mucho trabajo experimental y teórico y no tanto con aplicaciones directas, y todavía quedan cuestiones interesantes por entender. Sería bueno que saliera alguna tecnología de todo esto.

En física cuántica, ¿cuál diría que ha sido el descubrimiento más importante de los últimos años?

Creo que lo más sorprendente ha sido la capacidad de construir cosas. Cuando empecé jugábamos con modelos sencillos, que a menudo eran caricaturas de cosas más complejas que ocurrían en la vida real. Pero a veces se descubrían cosas extrañas en estos modelos simples, y ahora la gente ha logrado fabricar prácticamente cualquier cosa que los científicos imaginen. La ciencia de los materiales permite crear nuevos materiales, fabricarlos con precisión, descubrir fenómenos extraños que se habían predicho y encontrar cosas nuevas.La capacidad de controlar la materia ha aumentado enormemente y permite fabricar objetos a escalas microscópicas.

Al respecto de la segunda revolución cuántica, ¿cuáles son los obstáculos fundamentales que podrían impedir que esto se haga realidad en los próximos años?

Creo que la gente está intentando desarrollar mejores códigos de corrección de errores. Pienso que la aplicación más inmediata está en nuevas tecnologías de sensores. Creo que estas aplicaciones prácticas tendrán un impacto mucho más a corto plazo. El uso de principios de la mecánica cuántica para realizar mediciones extremadamente precisas podría tener aplicaciones en la agricultura, así como en muchos otros campos. Una idea es mapear la superficie de la Tierra usando mediciones de campos magnéticos de gran precisión.

¿Y cómo se podrían llevar a cabo esas mediciones de gran escala?

Resulta que cada punto de la superficie terrestre, incluidos los océanos, tiene una especie de «huella digital». Si un avión perdiera el GPS, en teoría podría usar ese tipo de información (aunque necesitaría un sistema de IA muy potente para identificar la ubicación). Son nuevas ideas. También se están utilizando mediciones gravitacionales atómicas para observar con gran precisión las características del terreno y lo que hay bajo él. Estas aplicaciones tienen usos evidentes, por ejemplo en la agricultura. Quizás son tecnologías menos «espectaculares», pero más propensas a tener aplicaciones reales a corto plazo. Además, son más accesibles para países pequeños, que pueden desarrollar industrias a menor escala en este ámbito.

¿Qué consejo le daría a un estudiante que está empezando a estudiar la carrera en Física?

Mi consejo para los estudiantes que están empezando es que se expongan a muchas áreas diferentes. A los estudiantes de posgrado les digo que, cuando empiezan, asistan a tantos seminarios como sea posible, porque normalmente ofrecen un buen programa con temas interesantes. Y eso les puede dar ideas para establecer conexiones entre algo que han aprendido y otras áreas. Lo más fructífero es darse cuenta de que algo que ya sabes puede utilizarse en otro ámbito, lo que aporta una perspectiva diferente. Por eso, exponte a la posibilidad de aprender cosas nuevas, porque a veces te abre nuevos horizontes y te hace cambiar.

¿Qué opina de eventos como este, un congreso organizado por los estudiantes de la ULL?

Bueno, me alegra conocer a estos jóvenes estudiantes y espero que encuentren la inspiración necesaria para seguir adelante en la ciencia. Y, como decía, creo que estudiar física es una buena formación, útil no solo para la investigación, sino para todo tipo de aspectos de la vida. Es una formación útil y valiosa.n