El Archipiélago alcanza el podio de las ventas inmobiliarias de lujo

Canarias ha entrado en el Olimpo del mercado inmobiliario de lujo. Después de varios años despuntando en este segmento, el Archipiélago se ha convertido en la tercera comunidad autónoma que aglutina un mayor porcentaje de las compra de viviendas de alto standing, solo por detrás de los dos destinos de lujo más importantes de España: Baleares y Madrid. Canarias ha adelantado a otras regiones que antes tenían un mayor peso en este mercado como la Costa del Sol, y en la actualidad en las Islas se firman doce de cada cien operaciones inmobiliarias por encima del millón de euros.

Son datos que ha publicado recientemente The Simple Rent -una red inmobiliaria especializada en el segmento de alta gama- en un informe en el que ha desmigajado el mercado premium a nivel nacional. Un mapa de la actividad inmobiliaria de lujo en la que el Archipiélago ha ido ganando enteros. Canarias aparece en el informe de The Simple Rent ya como un mercado consolidado, no como un destino emergente. Pero un mercado que todavía tiene bastante tirón y capacidad de crecimiento.

El precio por metro cuadrado en este nicho ronda en las Islas los 3.200 euros y, aunque a nadie puede sorprenderle, la inmensa mayoría de los compradores son extranjeros. Pero, ¿cuáles son los factores que están impulsando el mercado inmobiliario de lujo en las Islas? La demanda de compradores internacionales es uno de ellos. El Archipiélago ha sido tradicionalmente una región en la que las compras protagonizadas por compradores internacionales tiene un mayor peso. La adquisición de viviendas por parte de la población foránea supuso, en el segundo trimestre de 2025, un 29,9% del total, según el último informe del Colegio de Registradores de España. Si se compara con la media de España, que está en un 14,1%, el dato canario duplica este porcentaje.

Demanda extranjera

Se trata de clientes que tienen un mayor poder adquisitivo que, además de impulsar hacia arriba los precios de toda la escala inmobiliaria, también tienen más opciones de acceder a este tipo de inmuebles que, ante el incremento de la demanda, cada vez abundan más en la región.

La potenciación del trabajo en remoto, sobre todo en el extranjero, también posibilita que nómadas digitales de perfiles con sueldos altos puedan adquirir inmuebles en el Archipiélago para pasar aquí largas temporadas. Otro de los factores que está impulsando las ventas es el mismo que cada año atrae a millones de turistas hasta Canarias: su clima. El buen tiempo durante los meses de invierno -por más que esta temporada haya sido más fría y lluviosa que de costumbre o, al menos, esta sea la percepción general- una meteorología más benévola que en el resto del continente atrae a muchos potenciales compradores.

Existe también un último factor que impulsa igualmente las ventas. Los precios del mercado de lujo en las Islas, aunque altos para el bolsillo del comprador medio en el Archipiélago, no pueden compararse con los que se pagan en otras mecas del mercado inmobiliario de lujo en Europa, como Baleares.

Ventas

Las empresas especializadas en el segmento de lujo coinciden en señalar que la demanda en este tipo de mercado sigue siendo alta, aunque en el arranque de 2026 no está teniendo el mismo tirón que en los años que precedieron a la pandemia cuando el sector vivió un auténtico boom. Sin embargo, no se ha visto afectado por la supresión de las Golden Visa, el mecanismo que permitía hasta hace poco a las grandes fortunas de fuera de la Unión Europea (UE) obtener el permiso de residencia en España realizando una inversión inmobiliaria de al menos 500.000. Una fórmula que usaron 1.784 millonarios extranjeros en Canarias a lo largo de sus diez años de andadura para poder residir legalmente en España. Sin embargo, el Gobierno de Pedro Sánchez anunció en 2024 el fin de estos visados dorados, que fueron cada vez más cuestionados a medida que el precio de la vivienda se incrementaba más y más en todo el país y que el acceso a un hogar se convertía en una carrera de obstáculos para la mayoría de los ciudadanos.

En Canarias el debate de la limitación de la compra de vivienda a extranjeros sigue latente. El Gobierno regional trata de conseguir un salvoconducto de la Unión Europea para restringir la posibilidad de que ciudadanos internacionales puedan adquirir viviendas en el Archipiélago. El objetivo que persigue el Ejecutivo nacional es tratar de mitigar la escalada de los precios que se produce al tener en el mercado inmobiliario canario compradores con un poder adquisitivo que dista mucho del que tienen la inmensa mayoría de los isleños. Aunque, expertos inmobiliarios han apuntado ya que, al menos en el caso del segmento de lujo, esta limitación no tendría demasiado efecto en la mejora del acceso a la vivienda por parte de los residentes, ya que se trata de dos mercados diferenciados.